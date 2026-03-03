Рейтинг@Mail.ru
23:37 03.03.2026
"Хезболла" провела 11 операций против израильской армии за сутки
Бойцы движения "Хезболлах" провели 11 боевых операций против армии Израиля с начала вторника, согласно опубликованным заявлениям пресс-службы движения. РИА Новости, 03.03.2026
в мире, ливан, израиль, хайфа, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, Израиль, Хайфа, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
© РИА Новости / Михаил АлаеддинФлаги движения "Хезболлах" в деревне Адейси на границе с Израилем
Флаги движения Хезболлах в деревне Адейси на границе с Израилем - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Флаги движения "Хезболлах" в деревне Адейси на границе с Израилем. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 3 мар — РИА Новости. Бойцы движения "Хезболлах" провели 11 боевых операций против армии Израиля с начала вторника, согласно опубликованным заявлениям пресс-службы движения.
Согласно заявлениям, в течении дня уничтожены четыре танка "Меркава" на высотах Кфар-Шуба и ас-Самака, а также в районах Метула и Кфар-Кила на юге Ливана. В небе над городом Набатия сбит израильский беспилотник.
Кадр видео израильского удара по зданию в Бейруте. 3 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
ЦАХАЛ заявила об ударе по высокопоставленному члену "Хезболлы" в Ливане
Вчера, 14:40
Кроме того, ракетному обстрелу подверглась южная казарма Кела в оккупированных сирийских Голанских высотах, база Равия, позиция Маян-Барух в Верхней Галилее, база Нафах (штаб 210-й дивизии "Хабшан") на оккупированных Голанах, база Мерон, а также радиолокационные объекты и пункты управления на авиабазе Рамат-Давид с использованием ударных беспилотников.
Руководство "Хезболлах" заявило, что эти удары стали ответом на "преступную израильскую агрессию, затронувшую десятки ливанских городов и населенных пунктов, включая южные пригороды Бейрута".
Министерство здравоохранения Ливана сообщило о гибели 52 человек и ранениях 154 в результате израильских авиаударов по различным районам страны за минувшие два дня.
В ночь на понедельник "Хезболлах" нанес ракетно-дроновый удар по военному объекту на юге Хайфы.
Израильская армия ответила массированными авиаударами по южному пригороду Бейрута и по районам на юге и востоке Ливана.
Бойцы движения Хезболлах - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
"Хезболла" атаковала израильские военные объекты на Голанских высотах
Вчера, 20:23
 
В миреЛиванИзраильХайфаХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
