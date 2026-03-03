https://ria.ru/20260303/khezbolla-2078325677.html
"Хезболла" провела 11 операций против израильской армии за сутки
"Хезболла" провела 11 операций против израильской армии за сутки
Бойцы движения "Хезболлах" провели 11 боевых операций против армии Израиля с начала вторника, согласно опубликованным заявлениям пресс-службы движения. РИА Новости, 03.03.2026
БЕЙРУТ, 3 мар — РИА Новости. Бойцы движения "Хезболлах" провели 11 боевых операций против армии Израиля с начала вторника, согласно опубликованным заявлениям пресс-службы движения.
Согласно заявлениям, в течении дня уничтожены четыре танка "Меркава" на высотах Кфар-Шуба и ас-Самака, а также в районах Метула и Кфар-Кила на юге Ливана
. В небе над городом Набатия сбит израильский беспилотник.
Кроме того, ракетному обстрелу подверглась южная казарма Кела в оккупированных сирийских Голанских высотах, база Равия, позиция Маян-Барух в Верхней Галилее, база Нафах (штаб 210-й дивизии "Хабшан") на оккупированных Голанах, база Мерон, а также радиолокационные объекты и пункты управления на авиабазе Рамат-Давид с использованием ударных беспилотников.
Руководство "Хезболлах
" заявило, что эти удары стали ответом на "преступную израильскую агрессию, затронувшую десятки ливанских городов и населенных пунктов, включая южные пригороды Бейрута".
Министерство здравоохранения Ливана сообщило о гибели 52 человек и ранениях 154 в результате израильских авиаударов по различным районам страны за минувшие два дня.
В ночь на понедельник "Хезболлах" нанес ракетно-дроновый удар по военному объекту на юге Хайфы
.
Израильская армия ответила массированными авиаударами по южному пригороду Бейрута
и по районам на юге и востоке Ливана.