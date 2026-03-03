"Хезболла" провела 11 операций против израильской армии за сутки

Флаги движения "Хезболлах" в деревне Адейси на границе с Израилем. Архивное фото

БЕЙРУТ, 3 мар — РИА Новости. Бойцы движения "Хезболлах" провели 11 боевых операций против армии Израиля с начала вторника, согласно опубликованным заявлениям пресс-службы движения.

Согласно заявлениям, в течении дня уничтожены четыре танка "Меркава" на высотах Кфар-Шуба и ас-Самака, а также в районах Метула и Кфар-Кила на юге Ливана . В небе над городом Набатия сбит израильский беспилотник.

Кроме того, ракетному обстрелу подверглась южная казарма Кела в оккупированных сирийских Голанских высотах, база Равия, позиция Маян-Барух в Верхней Галилее, база Нафах (штаб 210-й дивизии "Хабшан") на оккупированных Голанах, база Мерон, а также радиолокационные объекты и пункты управления на авиабазе Рамат-Давид с использованием ударных беспилотников.

Руководство " Хезболлах " заявило, что эти удары стали ответом на "преступную израильскую агрессию, затронувшую десятки ливанских городов и населенных пунктов, включая южные пригороды Бейрута".

Министерство здравоохранения Ливана сообщило о гибели 52 человек и ранениях 154 в результате израильских авиаударов по различным районам страны за минувшие два дня.

В ночь на понедельник "Хезболлах" нанес ракетно-дроновый удар по военному объекту на юге Хайфы