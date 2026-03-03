Рейтинг@Mail.ru
Российских туристов принуждают покинуть застрявший в Катаре круизный лайнер - РИА Новости, 03.03.2026
23:58 03.03.2026
Российских туристов принуждают покинуть застрявший в Катаре круизный лайнер
Российских туристов принуждают покинуть застрявший в Катаре круизный лайнер - РИА Новости, 03.03.2026
Российских туристов принуждают покинуть застрявший в Катаре круизный лайнер
Порядка 200 российских туристов принуждают покинуть до 7 марта круизный лайнер Celestyal Journey, застрявший в столице Катара с 28 февраля, сообщили РИА Новости РИА Новости, 03.03.2026
Российских туристов принуждают покинуть застрявший в Катаре круизный лайнер

Около 200 россиян принуждают покинуть застрявший в Дохе круизный лайнер

Район Вест-Бэй города Доха
Район Вест-Бэй города Доха. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Порядка 200 российских туристов принуждают покинуть до 7 марта круизный лайнер Celestyal Journey, застрявший в столице Катара с 28 февраля, сообщили РИА Новости двое туристов из РФ.
"По информации, полученной по громкой связи на борту, пассажирам разрешено находиться на судне до 8.00 7 марта. Дальнейшие действия и планы нам не разъяснены. Около 200 человек (из РФ - ред.) там застряло", - сообщил собеседник агентства из Челябинска, у которого на лайнере Celestyal Journey находится 69-летняя мама с внуком.
При этом у мамы нет денег на жизнь в случае выселения с лайнера, а перевести средства некуда, так как российские карты в Катаре не работают.
Российские туристы направили обращение в посольство РФ в Катаре. В письме, которое имеется в распоряжении РИА Новости, указано, что туристы просят взять ситуацию на контроль и разъяснить порядок дальнейших действий, а также помочь во взаимодействии с круизной компанией Celestyal Cruises. Посольство в ответном письме указало, что включило туристов в свой список для учета граждан РФ, ожидающих рейсы в Россию.
Туристка Нина из Санкт-Петербурга подтвердила РИА Новости, что их "выгоняют" с борта лайнера в субботу.
"Мы (брошены - ред.) на произвол судьбы. Рейсы отменены, аэропорт в Катаре закрыт, до Дубая (откуда был запланирован вылет - ред.) не добраться", - рассказала собеседница агентства.
