https://ria.ru/20260303/katar-2078327548.html
Российских туристов принуждают покинуть застрявший в Катаре круизный лайнер
Российских туристов принуждают покинуть застрявший в Катаре круизный лайнер - РИА Новости, 03.03.2026
Российских туристов принуждают покинуть застрявший в Катаре круизный лайнер
Порядка 200 российских туристов принуждают покинуть до 7 марта круизный лайнер Celestyal Journey, застрявший в столице Катара с 28 февраля, сообщили РИА Новости РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T23:58:00+03:00
2026-03-03T23:58:00+03:00
2026-03-03T23:58:00+03:00
россия
катар
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2078003299_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_29992e4809cd992785a0c9f5de669459.jpg
https://ria.ru/20260303/oae-2078317124.html
https://ria.ru/20260303/turistka-2078311869.html
россия
катар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2078003299_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_d1f785841dacee3de8bf177789506690.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, катар, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Россия, Катар, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
Российских туристов принуждают покинуть застрявший в Катаре круизный лайнер
Около 200 россиян принуждают покинуть застрявший в Дохе круизный лайнер
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Порядка 200 российских туристов принуждают покинуть до 7 марта круизный лайнер Celestyal Journey, застрявший в столице Катара с 28 февраля, сообщили РИА Новости двое туристов из РФ.
"По информации, полученной по громкой связи на борту, пассажирам разрешено находиться на судне до 8.00 7 марта. Дальнейшие действия и планы нам не разъяснены. Около 200 человек (из РФ
- ред.) там застряло", - сообщил собеседник агентства из Челябинска
, у которого на лайнере Celestyal Journey находится 69-летняя мама с внуком.
При этом у мамы нет денег на жизнь в случае выселения с лайнера, а перевести средства некуда, так как российские карты в Катаре
не работают.
Российские туристы направили обращение в посольство РФ в Катаре. В письме, которое имеется в распоряжении РИА Новости, указано, что туристы просят взять ситуацию на контроль и разъяснить порядок дальнейших действий, а также помочь во взаимодействии с круизной компанией Celestyal Cruises. Посольство в ответном письме указало, что включило туристов в свой список для учета граждан РФ, ожидающих рейсы в Россию.
Туристка Нина из Санкт-Петербурга
подтвердила РИА Новости, что их "выгоняют" с борта лайнера в субботу.
"Мы (брошены - ред.) на произвол судьбы. Рейсы отменены, аэропорт в Катаре закрыт, до Дубая
(откуда был запланирован вылет - ред.) не добраться", - рассказала собеседница агентства.