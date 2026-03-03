Российских туристов принуждают покинуть застрявший в Катаре круизный лайнер

Российские туристы направили обращение в посольство РФ в Катаре. В письме, которое имеется в распоряжении РИА Новости, указано, что туристы просят взять ситуацию на контроль и разъяснить порядок дальнейших действий, а также помочь во взаимодействии с круизной компанией Celestyal Cruises. Посольство в ответном письме указало, что включило туристов в свой список для учета граждан РФ, ожидающих рейсы в Россию.