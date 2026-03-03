СМИ: Белый дом не имеет на примете кандидатуры на роль лидера Ирана

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Белый дом не имеет на примете ни одной конкретной кандидатуры на роль лидера Ирана после убийства аятоллы Али Хаменеи, все возможные кандидаты были убиты в результате ударов по исламской республике, сообщает во вторник издание Politico со ссылкой на информированные источники в американской администрации.
"У президента Дональда Трампа был на уме вероятный преемник, когда его администрация вывезла бывшего венесуэльского лидера Николаса Мадуро в январе. В случае с Ираном у него такого нет", - говорится в материале.
В ходе подготовки к операции против Ирана американская разведка прорабатывала контакты с рядом членов Корпуса стражей Исламской революции, утверждают источники Politico.
"В то время как собранные разведданные помогли США и Израилю успешно поразить верховного лидера Ирана и несколько других иранских официальных лиц высшего звена, у администрации было мало понимания, кто мог бы в действительности взять власть в Иране и был бы в состоянии работать с Вашингтоном", - пишет издание.
Оно напоминает, что Трамп в интервью телеканалу ABC сам признал, что несколько человек, которых рассматривали на эту роль, были убиты в результате ударов по Ирану.
"Внутри режима (в Иране - ред.) нет скоординированной или откалывающейся группы, которую американцы рассматривают как новое правительство, которое они бы приветствовали, или вообще какой-либо реальной оппозиции", - приводит портал слова одного из источников.
В этой связи поиск вариантов, по словам другого источника, близкого к группе президента по вопросам национальной безопасности, идет "по всей карте".
При этом надежды Трампа, что иранский народ выступит против властей, "тоже вряд ли принесут плоды в обозримой перспективе", говорится в статье.
В другой стороны, силы безопасности Ирана сейчас "практически не задеты", поэтому власти страны в состоянии подавить протесты, говорят источники издания.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Самая большая загадка: почему Трамп начал войну
Вчера, 08:00