Создатель ЕГЭ рассказал, какой предмет мог бы стать обязательным для сдачи

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. История могла бы стать обязательным предметом на едином государственном экзамене наравне с русским языком и математикой, рассказал в интервью РИА Новости министр образования России (1998-2004 годы), президент РУДН, один из создателей ЕГЭ Владимир Филиппов.
"Наверное, математика и русский язык являются теми предметами, которые формируют системообразующие компетенции граждан любой страны. В этой связи, возможно, еще одной такой компетенцией может быть знание истории и культуры своей страны, ведь уважение своей страны, ее культуры невозможны без соответствующего знания и понимания", - сказал Филиппов.
Он подчеркнул, что такие стратегические вопросы должны решаться на законодательном уровне, с широким предварительным обсуждением с общественностью.
В 2026 году исполнилось 25 лет с начала проведения единого государственного экзамена в России.
