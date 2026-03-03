Рейтинг@Mail.ru
Создатель ЕГЭ рассказал, какой предмет мог бы стать обязательным для сдачи
04:28 03.03.2026 (обновлено: 11:19 03.03.2026)
Создатель ЕГЭ рассказал, какой предмет мог бы стать обязательным для сдачи
Создатель ЕГЭ рассказал, какой предмет мог бы стать обязательным для сдачи
История могла бы стать обязательным предметом на едином государственном экзамене наравне с русским языком и математикой, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 03.03.2026
общество, россия, владимир филиппов, рудн, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Создатель ЕГЭ рассказал, какой предмет мог бы стать обязательным для сдачи

Глава РУДН Филиппов: история могла бы стать обязательным предметом на ЕГЭ

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. История могла бы стать обязательным предметом на едином государственном экзамене наравне с русским языком и математикой, рассказал в интервью РИА Новости министр образования России (1998-2004 годы), президент РУДН, один из создателей ЕГЭ Владимир Филиппов.
"Наверное, математика и русский язык являются теми предметами, которые формируют системообразующие компетенции граждан любой страны. В этой связи, возможно, еще одной такой компетенцией может быть знание истории и культуры своей страны, ведь уважение своей страны, ее культуры невозможны без соответствующего знания и понимания", - сказал Филиппов.
Он подчеркнул, что такие стратегические вопросы должны решаться на законодательном уровне, с широким предварительным обсуждением с общественностью.
В 2026 году исполнилось 25 лет с начала проведения единого государственного экзамена в России.
ОбществоРоссияВладимир ФилипповРУДНЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
