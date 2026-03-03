Создатель ЕГЭ рассказал, какой предмет мог бы стать обязательным для сдачи

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. История могла бы стать обязательным предметом на едином государственном экзамене наравне с русским языком и математикой, рассказал в интервью РИА Новости министр образования России (1998-2004 годы), президент РУДН, один из создателей ЕГЭ Владимир Филиппов.