Федерация футбола США выступила за участие Ирана в чемпионате мира

Генеральный директор Федерации футбола США (US Soccer) Джей Ти Бэтсон поддержал участие сборной Ирана в чемпионате мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде РИА Новости Спорт, 03.03.2026
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Генеральный директор Федерации футбола США (US Soccer) Джей Ти Бэтсон поддержал участие сборной Ирана в чемпионате мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Сборная Ирана должна сыграть в группе G с командами Новой Зеландии, Бельгии и Египта. Матчи иранцев на этой стадии запланированы в американских Инглвуде и Сиэтле.
«
"Президент ФИФА Джанни Инфантино на выходных сообщил нам о намерении провести чемпионат мира в полной безопасности с участием всех команд. И мы, безусловно, это полностью поддерживаем", - цитирует Бэтсона Sky Sports.
На вопрос о возможности пересечения сборных США и Ирана в плей-офф турнира Бэтсон ответил: "Мы несколько раз встречались со сборной Ирана на чемпионатах мира, как в матче с любой другой из 47 команд, с которыми мы можем встретиться, мы намерены победить. Только на это мы и настраиваемся".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.