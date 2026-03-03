Федерация футбола США выступила за участие Ирана в чемпионате мира

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Генеральный директор Федерации футбола США (US Soccer) Джей Ти Бэтсон поддержал участие сборной Ирана в чемпионате мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Сборная Ирана должна сыграть в группе G с командами Новой Зеландии, Бельгии и Египта. Матчи иранцев на этой стадии запланированы в американских Инглвуде и Сиэтле.

« "Президент ФИФА Джанни Инфантино на выходных сообщил нам о намерении провести чемпионат мира в полной безопасности с участием всех команд. И мы, безусловно, это полностью поддерживаем", - цитирует Бэтсона Sky Sports.

На вопрос о возможности пересечения сборных США и Ирана в плей-офф турнира Бэтсон ответил: "Мы несколько раз встречались со сборной Ирана на чемпионатах мира, как в матче с любой другой из 47 команд, с которыми мы можем встретиться, мы намерены победить. Только на это мы и настраиваемся".