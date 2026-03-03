Рейтинг@Mail.ru
Федерация футбола США выступила за участие Ирана в чемпионате мира
19:25 03.03.2026
Федерация футбола США выступила за участие Ирана в чемпионате мира
Генеральный директор Федерации футбола США (US Soccer) Джей Ти Бэтсон поддержал участие сборной Ирана в чемпионате мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде
2026-03-03T19:25:00+03:00
2026-03-03T19:25:00+03:00
футбол
джанни инфантино
международная федерация футбола (фифа)
чемпионат мира по футболу 2026
джанни инфантино, международная федерация футбола (фифа), чемпионат мира по футболу 2026
Футбол, Джанни Инфантино, Международная федерация футбола (ФИФА), Чемпионат мира по футболу 2026
Федерация футбола США выступила за участие Ирана в чемпионате мира

Федерация футбола США выступила за участие сборной Ирана в чемпионате мира

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутбол. Товарищеский матч. Россия - Иран
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Генеральный директор Федерации футбола США (US Soccer) Джей Ти Бэтсон поддержал участие сборной Ирана в чемпионате мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Сборная Ирана должна сыграть в группе G с командами Новой Зеландии, Бельгии и Египта. Матчи иранцев на этой стадии запланированы в американских Инглвуде и Сиэтле.
"Президент ФИФА Джанни Инфантино на выходных сообщил нам о намерении провести чемпионат мира в полной безопасности с участием всех команд. И мы, безусловно, это полностью поддерживаем", - цитирует Бэтсона Sky Sports.
На вопрос о возможности пересечения сборных США и Ирана в плей-офф турнира Бэтсон ответил: "Мы несколько раз встречались со сборной Ирана на чемпионатах мира, как в матче с любой другой из 47 команд, с которыми мы можем встретиться, мы намерены победить. Только на это мы и настраиваемся".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
ФутболДжанни ИнфантиноМеждународная федерация футбола (ФИФА)Чемпионат мира по футболу 2026
 
