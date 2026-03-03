Советник лидера Ирана заявил, что США и Израиль бьют по пустым объектам

ТЕГЕРАН, 3 мар - РИА Новости. Иран заранее перевез ракеты из тех центров, по которым бьют США и Израиль, они наносят удары по пустым объектам, заявил высокопоставленный иранский военный, советник погибшего верховного лидера Ирана Яхья Рахим Сафави.