Советник лидера Ирана заявил, что США и Израиль бьют по пустым объектам
16:11 03.03.2026 (обновлено: 16:17 03.03.2026)
Советник лидера Ирана заявил, что США и Израиль бьют по пустым объектам
Советник лидера Ирана заявил, что США и Израиль бьют по пустым объектам
Иран заранее перевез ракеты из тех центров, по которым бьют США и Израиль, они наносят удары по пустым объектам, заявил высокопоставленный иранский военный,... РИА Новости, 03.03.2026
Советник лидера Ирана заявил, что США и Израиль бьют по пустым объектам

Сафави: Иран заранее перевез ракеты с объектов, по которым бьют США и Израиль

ТЕГЕРАН, 3 мар - РИА Новости. Иран заранее перевез ракеты из тех центров, по которым бьют США и Израиль, они наносят удары по пустым объектам, заявил высокопоставленный иранский военный, советник погибшего верховного лидера Ирана Яхья Рахим Сафави.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские военные на данном этапе занимаются уничтожением запасов баллистических ракет Ирана, добавив, что решение о проведении наземной операции остается за президентом США Дональдом Трампом.
Израильский удар по южным пригородам Бейрута - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
"Удар по ахиллесовой пяте". Шаг Ирана против США ошеломил Запад
Вчера, 15:40
"Наши ракетные центры были заранее эвакуированы. Те строения, по которым они ударили ночью, да и бьют сегодня, пусты, там ничего нет, там нет ракет, там нет стражей (военных из Корпуса стражей исламской революции Ирана - ред.). Да, они уничтожают здания, но там никого нет", - сказал, в свою очередь, Сафави в эфире иранского телевидения.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Трамп признал, что у Ирана хорошие ракеты
2 марта, 20:16
 
Заголовок открываемого материала