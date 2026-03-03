Рейтинг@Mail.ru
У США не было данных о развитии Ираном ядерной программы, пишут СМИ
15:14 03.03.2026
У США не было данных о развитии Ираном ядерной программы, пишут СМИ
в мире, сша, иран, израиль, крейг мюррей, рафаэль гросси, магатэ, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Крейг Мюррей, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Hasan SarbakhshianВид на иранский завод по обогащению урана в Натанзе
Вид на иранский завод по обогащению урана в Натанзе - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Hasan Sarbakhshian
Вид на иранский завод по обогащению урана в Натанзе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. США до начала операции "Эпическая ярость" не располагали разведывательными данными о том, что Иран достиг прогресса в своей ядерной или ракетной программах, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее заявил, что Иран не располагал ядерным оружием, а наличие признаков, вызывающих обеспокоенность, не означает, что у страны есть ядерный военный потенциал.
"Несмотря на то, что публичные доводы администрации в пользу войны изменились, несколько чиновников США, имеющих доступ к засекреченным данным разведки, заявили, что до начала ударов не было никакой информации, указывающей на то, что Иран добился внезапного, вызывающего тревогу прогресса в своих ракетных или ядерных программах", - говорится в статье.
При этом бывший сотрудник американских разведслужб отметил, что спецслужбы были обеспокоены скоростью, с которой Иран якобы возобновил свою ракетную программу после операции "Полуночный молот" в июне.
"Если вы подождете год, возможно... у ракетной программы появится больше людей и организации", - сказал он газете до начала совместной операции США и Израиля.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как ранее заявлял гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что исламская республика ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям Трампа и израильских властей, сочло, что ИРИ не стремилась к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей говорил РИА Новости, что иранские власти проявили невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
