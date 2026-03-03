СМИ: ситуация вокруг Ирана вызвала разногласия между Каллас и фон дер Ляйен

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке вызвал разногласия между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой дипломатии ЕС Кайей Каллас из-за вопроса о том, кто должен координировать реакцию Евросоюза на кризис, пишет издание Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников, знакомых с ситуацией.