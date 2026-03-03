СМИ: ситуация вокруг Ирана вызвала разногласия между Каллас и фон дер Ляйен

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке вызвал разногласия между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой дипломатии ЕС Кайей Каллас из-за вопроса о том, кто должен координировать реакцию Евросоюза на кризис, пишет издание Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников, знакомых с ситуацией.
По словам чиновников, Каллас и фон дер Ляйен не общались друг с другом напрямую в выходные, когда обострился конфликт на Ближнем Востоке, несмотря на активную дипломатическую деятельность и попытки придерживаться единой позиции.
Как отмечает издание, исторически международные отношения находились в ведении главы дипломатии ЕС, а также Европейской службы внешних связей (EEAS), однако поскольку геополитика все больше влияет на основные функции ЕС, глава Еврокомиссии и ее команда играют все более важную роль. Один из собеседников газеты подчеркнул, что ни для кого не секрет, что фон дер Ляйен и ее команда комиссаров рады "отодвинуть Каллас на второй план".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.