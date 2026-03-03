Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ситуация вокруг Ирана вызвала разногласия между Каллас и фон дер Ляйен - РИА Новости, 03.03.2026
10:55 03.03.2026
СМИ: ситуация вокруг Ирана вызвала разногласия между Каллас и фон дер Ляйен
Конфликт на Ближнем Востоке вызвал разногласия между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой дипломатии ЕС Кайей Каллас из-за вопроса о том, кто...
в мире
ближний восток
сша
иран
урсула фон дер ляйен
кайя каллас
евросоюз
еврокомиссия
ближний восток
сша
иран
в мире, ближний восток, сша, иран, урсула фон дер ляйен, кайя каллас, евросоюз, еврокомиссия, politico, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, США, Иран, Урсула фон дер Ляйен, Кайя Каллас, Евросоюз, Еврокомиссия, Politico, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: ситуация вокруг Ирана вызвала разногласия между Каллас и фон дер Ляйен

Politico: между фон дер Ляйен и Каллас возник конфликт из-за ситуации с Ираном

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке вызвал разногласия между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой дипломатии ЕС Кайей Каллас из-за вопроса о том, кто должен координировать реакцию Евросоюза на кризис, пишет издание Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников, знакомых с ситуацией.
По словам чиновников, Каллас и фон дер Ляйен не общались друг с другом напрямую в выходные, когда обострился конфликт на Ближнем Востоке, несмотря на активную дипломатическую деятельность и попытки придерживаться единой позиции.
Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
"Абсолютно любой сценарий": Европа готовится к худшему из-за Ирана
Вчера, 08:00
"Реакция ЕС на удары США и Израиля по Ирану показала знакомые разногласия на высшем уровне. Два самых высокопоставленных чиновника оказались на грани конфликта из-за вопроса о том, кто будет координировать реакцию блока на кризис", - пишет издание.
Как отмечает издание, исторически международные отношения находились в ведении главы дипломатии ЕС, а также Европейской службы внешних связей (EEAS), однако поскольку геополитика все больше влияет на основные функции ЕС, глава Еврокомиссии и ее команда играют все более важную роль. Один из собеседников газеты подчеркнул, что ни для кого не секрет, что фон дер Ляйен и ее команда комиссаров рады "отодвинуть Каллас на второй план".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"Раковая опухоль Европы". Фон дер Ляйен унизили после заявления об Иране
2 марта, 18:46
 
