Рейтинг@Mail.ru
Иран атаковал американскую авиабазу в Бахрейне - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:25 03.03.2026 (обновлено: 15:48 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/iran-2078082218.html
Иран атаковал американскую авиабазу в Бахрейне
Иран атаковал американскую авиабазу в Бахрейне - РИА Новости, 03.03.2026
Иран атаковал американскую авиабазу в Бахрейне
Иран нанес удар по американской базе в Бахрейне, сообщил Корпус стражей исламской революции. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T07:25:00+03:00
2026-03-03T15:48:00+03:00
в мире
иран
сша
бахрейн
корпус стражей исламской революции
военная операция сша и израиля против ирана
али хаменеи
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078103307_157:0:2299:1205_1920x0_80_0_0_3f69b8f2245ad5e0275447379f14d67c.jpg
https://ria.ru/20260303/iran-2078072630.html
https://ria.ru/20260302/iran-2077966592.html
https://ria.ru/20260303/tramp-2078041963.html
иран
сша
бахрейн
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078103307_608:0:2215:1205_1920x0_80_0_0_ef39db8a43ed41489363ef7171db1880.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, бахрейн, корпус стражей исламской революции, военная операция сша и израиля против ирана, али хаменеи, израиль, владимир путин, красный полумесяц
В мире, Иран, США, Бахрейн, Корпус стражей исламской революции, Военная операция США и Израиля против Ирана, Али Хаменеи, Израиль, Владимир Путин, Красный полумесяц
Иран атаковал американскую авиабазу в Бахрейне

КСИР сообщил об атаке на американскую авиабазу в Бахрейне

© СоцсетиБаза США в Бахрейне подверглась ракетному удару Ирана
База США в Бахрейне подверглась ракетному удару Ирана - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Соцсети
База США в Бахрейне подверглась ракетному удару Ирана
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 3 мар — РИА Новости. Иран нанес удар по американской базе в Бахрейне, сообщил Корпус стражей исламской революции.
«

"В ходе 14-й волны операции "Правдивое обещание" Военно-морских сил КСИР сегодня утром была проведена масштабная атака с применением ракет и беспилотников на авиабазу США в районе Шейх-Иса в Бахрейне", — привело заявление корпуса агентство IRNA.

Дым поднимается над военной базой США в Бахрейне после иранского удара. 1 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
"США не выдержат". На Западе высказались о стратегии Ирана
Вчера, 05:11
По данным Тегерана, КСИР уничтожил основное здание командования, а также штаб военно-воздушной базы. Также сгорели топливные резервуары. Для удара применили двадцать беспилотников и три ракеты.
В Бахрейне базируется Пятый флот ВМС США. Тегеран подчеркивал, что атаками на американские объекты на Ближнем Востоке реализует право на самооборону.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Поврежденное здание больницы имени Ганди в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"У США есть месяц". С чем столкнулся Вашингтон после атаки на Иран
2 марта, 18:05

Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. По данным иранского Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 555 человек.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Иране, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы.
Как отметил Владимир Путин, агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу. По его словам, Москва сделает все возможное для стабилизации ситуации в регионе. Накануне Путин обсудил пути решения с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Самая большая загадка: почему Трамп начал войну
Вчера, 08:00
 
В миреИранСШАБахрейнКорпус стражей исламской революцииВоенная операция США и Израиля против ИранаАли ХаменеиИзраильВладимир ПутинКрасный полумесяц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала