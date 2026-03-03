Иран атаковал американскую авиабазу в Бахрейне

ТЕГЕРАН, 3 мар — РИА Новости. Иран нанес удар по американской базе в Бахрейне, сообщил Корпус стражей исламской революции.

« "В ходе 14-й волны операции "Правдивое обещание" Военно-морских сил КСИР сегодня утром была проведена масштабная атака с применением ракет и беспилотников на авиабазу США в районе Шейх-Иса в Бахрейне", — привело заявление корпуса агентство IRNA.

По данным Тегерана , КСИР уничтожил основное здание командования, а также штаб военно-воздушной базы. Также сгорели топливные резервуары. Для удара применили двадцать беспилотников и три ракеты.

В Бахрейне базируется Пятый флот ВМС США. Тегеран подчеркивал, что атаками на американские объекты на Ближнем Востоке реализует право на самооборону.

Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи . По данным иранского Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 555 человек.

По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Иране, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы.