"Чрезвычайно опасно". На Западе раскрыли, что в Иране пошло не по плану

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты не смогут установить стабильный проамериканский режим в Иране, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала.
"План заключается в установлении военной гегемонии Израиля на Ближнем Востоке при поддержке США. Основная цель — добиться господства Израиля при поддержке Штатов, подавить арабский мир. <…> Это геополитический ход. Конечно, это попытка свергнуть иранский режим, но это часть более масштабного плана. США до сих пор борются за глобальную гегемонию", — отметил он.
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
2 марта, 08:00
Вместе с тем профессор подчеркнул, что амбиции Соединенных Штатов в отношении Ирана не соответствуют их возможностям.
"Я не думаю, что все пройдет гладко. Я считаю, что это чрезвычайно опасно. <…> Ведь это война в условиях огромной политической нестабильности. <…> США никоим образом не смогут установить стабильный проамериканский режим в Иране. Это невозможно. <…> Соединенные Штаты сами по себе недостаточно стабильны, чтобы достичь этого", — подчеркнул он.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00