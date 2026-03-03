"Чрезвычайно опасно". На Западе раскрыли, что в Иране пошло не по плану

"Я не думаю, что все пройдет гладко. Я считаю, что это чрезвычайно опасно. <…> Ведь это война в условиях огромной политической нестабильности. <…> США никоим образом не смогут установить стабильный проамериканский режим в Иране. Это невозможно. <…> Соединенные Штаты сами по себе недостаточно стабильны, чтобы достичь этого", — подчеркнул он.