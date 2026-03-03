Рейтинг@Mail.ru
Иран намерен нанести максимальный ущерб своим врагам, заявил Пушков - РИА Новости, 03.03.2026
01:22 03.03.2026
Иран намерен нанести максимальный ущерб своим врагам, заявил Пушков
Иран намерен нанести максимальный ущерб своим врагам, при этом готов нести потери сам, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. РИА Новости, 03.03.2026
Иран намерен нанести максимальный ущерб своим врагам, заявил Пушков

Пушков: Иран намерен нанести максимальный ущерб своим врагам, неся потери сам

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте взрыва в Тегеране
Дым на месте взрыва в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте взрыва в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Иран намерен нанести максимальный ущерб своим врагам, при этом готов нести потери сам, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Судя по всему, в Тегеране готовы нести и военный, и персональный ущерб, но намерены сами нанести максимальный ущерб своим врагам. Западные СМИ начали писать о "войне на истощение", но речь о другом - это состязание взаимных ущербов. И оно будет идти до момента, когда кто-то дрогнет первым или у кого-то закончатся ракеты", - написал Пушков в Telegram-канале.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00
 
