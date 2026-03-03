https://ria.ru/20260303/iran-2078055659.html
Иран намерен нанести максимальный ущерб своим врагам, заявил Пушков
Иран намерен нанести максимальный ущерб своим врагам, при этом готов нести потери сам, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T01:22:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
сша
алексей пушков
совет федерации рф
военная операция сша и израиля против ирана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Новости
ru-RU
в мире, иран, тегеран (город), сша, алексей пушков, совет федерации рф, военная операция сша и израиля против ирана
Иран намерен нанести максимальный ущерб своим врагам, заявил Пушков
