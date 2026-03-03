Рейтинг@Mail.ru
Сторонника ИГ*, создавшего банду в Дагестане, осудили на 13 лет
14:19 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/ig-2078191610.html
Сторонника ИГ*, создавшего банду в Дагестане, осудили на 13 лет
Сторонника ИГ*, создавшего банду в Дагестане, осудили на 13 лет - РИА Новости, 03.03.2026
Сторонника ИГ*, создавшего банду в Дагестане, осудили на 13 лет
Южный окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы Саид-Апенди Алиаджиева, убеждавшего знакомых создать банды в Дагестане, сообщил журналистам... РИА Новости, 03.03.2026
происшествия, республика дагестан, исламское государство*
Происшествия, Республика Дагестан, Исламское государство*
Сторонника ИГ*, создавшего банду в Дагестане, осудили на 13 лет

Сторонник ИГ, решивший создать банду в Дагестане, осужден на 13 лет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мар - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы Саид-Апенди Алиаджиева, убеждавшего знакомых создать банды в Дагестане, сообщил журналистам представитель суда.
По его данным, в августе 2023 года Алиаджиев решил создать в Дагестане незаконное вооруженное формирование. Для этого он убеждал присоединиться к нему своих знакомых - двоих несовершеннолетних и одного совершеннолетнего. Также он заказал через интернет-магазин нож и приступил к изучению инструкции по изготовлению взрывных устройств.
Кроме того, Алиаджиев создал в публичном доступе канал, на заставке которого выставил флаг запрещенной международной террористической организации "Исламское государство"* и разместил видео с призывами к экстремистской деятельности.
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима c отбыванием первых 4 лет в тюрьме", - сказал представитель суда.
Приговор в законную силу еще не вступил.
*Организация, признанная террористической на территории РФ
ПроисшествияРеспублика ДагестанИсламское государство*
 
 
