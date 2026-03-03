https://ria.ru/20260303/genkonsul-2078190710.html
Генконсул Израиля прокомментировал закрытие дипмиссии в Петербурге
Генконсул Израиля прокомментировал закрытие дипмиссии в Петербурге
Закрытие генерального консульства Израиля в Петербурге со 2 марта является временной мерой, работу планируется возобновить как можно скорее, сообщил РИА Новости РИА Новости, 03.03.2026
2026
Генконсул Израиля Гидор назвал закрытие дипмиссии в Петербурге временной мерой