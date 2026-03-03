Рейтинг@Mail.ru
Генконсул Израиля прокомментировал закрытие дипмиссии в Петербурге - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/genkonsul-2078190710.html
Генконсул Израиля прокомментировал закрытие дипмиссии в Петербурге
Генконсул Израиля прокомментировал закрытие дипмиссии в Петербурге - РИА Новости, 03.03.2026
Генконсул Израиля прокомментировал закрытие дипмиссии в Петербурге
Закрытие генерального консульства Израиля в Петербурге со 2 марта является временной мерой, работу планируется возобновить как можно скорее, сообщил РИА Новости РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T14:15:00+03:00
2026-03-03T14:15:00+03:00
в мире
израиль
санкт-петербург
сша
военная операция сша и израиля против ирана
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023198059_0:166:3052:1883_1920x0_80_0_0_fc3a20e3af5afb848385430c2fe6a492.jpg
https://ria.ru/20260303/tramp-2078041963.html
израиль
санкт-петербург
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023198059_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_c5904e375400f1f5e233c7c6f5615385.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, санкт-петербург, сша, военная операция сша и израиля против ирана, иран
В мире, Израиль, Санкт-Петербург, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран
Генконсул Израиля прокомментировал закрытие дипмиссии в Петербурге

Генконсул Израиля Гидор назвал закрытие дипмиссии в Петербурге временной мерой

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФлаг на здании генерального консульства Израиля в Санкт-Петербурге
Флаг на здании генерального консульства Израиля в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Флаг на здании генерального консульства Израиля в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Закрытие генерального консульства Израиля в Петербурге со 2 марта является временной мерой, работу планируется возобновить как можно скорее, сообщил РИА Новости генконсул Ран Гидор.
Генконсульство Израиля в Петербурге в официальном Telegram-канале учреждения предупредило о приостановке оказания консульских услуг со 2 марта.
"Закрытие генерального консульства Израиля в Петербурге – это лишь временная мера. Она распространяется на израильские дипломатические представительства по всему миру. МИД ежедневно проводит мониторинг ситуации безопасности, и мы надеемся возобновить прием как можно скорее", - сказал Гидор.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Самая большая загадка: почему Трамп начал войну
Вчера, 08:00
 
В миреИзраильСанкт-ПетербургСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала