Генконсул Израиля прокомментировал закрытие дипмиссии в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Закрытие генерального консульства Израиля в Петербурге со 2 марта является временной мерой, работу планируется возобновить как можно скорее, сообщил РИА Новости генконсул Ран Гидор.

"Закрытие генерального консульства Израиля в Петербурге – это лишь временная мера. Она распространяется на израильские дипломатические представительства по всему миру. МИД ежедневно проводит мониторинг ситуации безопасности, и мы надеемся возобновить прием как можно скорее", - сказал Гидор.