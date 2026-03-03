Названо условие, при котором газ в Европе подорожает до тысячи долларов

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Цены на газ в Европе приблизятся к 1000 долларам за тысячу кубометров, если Катар остановит производство сжиженного природного газа (СПГ) хотя бы на три–пять месяцев, такой прогноз дал РИА Новости аналитик "Финама" Сергей Кауфман.

Цены на газ на европейском рынке начали резкий рост в понедельник. Тогда газовые котировки по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF в моменте подскакивали на 50% – до 590 долларов за тысячу кубометров. Во вторник, по данным лондонской биржи ICE, цены росли на 30% и впервые с 23 января 2023 года превысили 700 долларов.

Ценовой скачок в понедельник начался после заявления госкомпании QatarEnergy о прекращении производства СПГ на всех предприятиях из-за атак беспилотников. Катар входит в тройку крупнейших экспортеров сжиженного газа и поставляет на мировой рынок более 80 миллионов тонн СПГ в год – почти 20% мирового предложения, напомнил Кауфман.

"Если Катар полностью остановит производство СПГ хотя бы на три–пять месяцев, то европейские цены на газ вполне могут приблизиться к 1000 долларов за тысячу кубометров, а рынок Азиатско-Тихоокеанского региона ( АТР ) с высокой долей вероятности станет премиальным", – указал он.

При этом если перебои с поставками из Катара, как и в целом конфликт, будут носить краткосрочный характер – до месяца, – то рынок сможет "абсорбировать такой шок в достаточно короткие сроки", добавил Кауфман.

В таком сценарии цены могут довольно быстро вернуться в коридор 400–500 долларов за тысячу кубометров, уточнил он.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока

На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив , а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности, передал накануне портал Maritime News. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива , на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Из-за опасений перекрытия пролива Brent уже торгуется выше 81 доллара за баррель.