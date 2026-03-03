Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА продлил контракт с 18-летним защитником Даниловым - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:43 03.03.2026 (обновлено: 16:51 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/futbol-2078242745.html
ЦСКА продлил контракт с 18-летним защитником Даниловым
ЦСКА продлил контракт с 18-летним защитником Даниловым - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
ЦСКА продлил контракт с 18-летним защитником Даниловым
Московский ЦСКА продлил контракт с защитником Кириллом Даниловым, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 03.03.2026
2026-03-03T16:43:00+03:00
2026-03-03T16:51:00+03:00
футбол
спорт
россия
кирилл данилов
пфк цска
ахмат
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078244818_0:34:2827:1625_1920x0_80_0_0_3cfa637aee730e3b7ff5f78717a2fb92.jpg
https://ria.ru/20260226/tsska-2076859208.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078244818_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_4830ee7c8908d6460dfc695b4e3f2e70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, кирилл данилов, пфк цска, ахмат, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Россия, Кирилл Данилов, ПФК ЦСКА, Ахмат, Российская премьер-лига (РПЛ)
ЦСКА продлил контракт с 18-летним защитником Даниловым

ЦСКА продлил контракт с защитником Кириллом Даниловым до января 2030 года

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКирилл Данилов
Кирилл Данилов - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Кирилл Данилов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Московский ЦСКА продлил контракт с защитником Кириллом Даниловым, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Соглашение с 18-летним игроком рассчитано до января 2030 года.
Данилов является воспитанником ЦСКА, он дебютировал за основную команду в воскресенье в выездном матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского "Ахмата" (0:1).
В прошлом сезоне защитник помог ЦСКА завоевать серебряные медали Молодежной футбольной лиги (МФЛ). Также Данилов выступает за сборную России до 19 лет.
Футболисты ПФК ЦСКА - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Масалитин призвал ЦСКА бороться за чемпионство
26 февраля, 12:40
 
ФутболСпортРоссияКирилл ДаниловПФК ЦСКААхматРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Ак Барс
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Металлург Мг
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Атлетико Мадрид
    3
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Спортинг
    Порту
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Комо
    Интер М
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала