https://ria.ru/20260303/futbol-2078242745.html
ЦСКА продлил контракт с 18-летним защитником Даниловым
ЦСКА продлил контракт с 18-летним защитником Даниловым - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
ЦСКА продлил контракт с 18-летним защитником Даниловым
Московский ЦСКА продлил контракт с защитником Кириллом Даниловым, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 03.03.2026
2026-03-03T16:43:00+03:00
2026-03-03T16:43:00+03:00
2026-03-03T16:51:00+03:00
футбол
спорт
россия
кирилл данилов
пфк цска
ахмат
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078244818_0:34:2827:1625_1920x0_80_0_0_3cfa637aee730e3b7ff5f78717a2fb92.jpg
https://ria.ru/20260226/tsska-2076859208.html
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078244818_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_4830ee7c8908d6460dfc695b4e3f2e70.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, кирилл данилов, пфк цска, ахмат, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Россия, Кирилл Данилов, ПФК ЦСКА, Ахмат, Российская премьер-лига (РПЛ)
ЦСКА продлил контракт с 18-летним защитником Даниловым
ЦСКА продлил контракт с защитником Кириллом Даниловым до января 2030 года