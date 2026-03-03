https://ria.ru/20260303/fradkov-2078145991.html
В федерации легкой атлетики России назвали приоритетную цель на десять лет
В федерации легкой атлетики России назвали приоритетную цель на десять лет
Председатель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков назвал расширение тренерского корпуса в качестве главного приоритета стратегии... РИА Новости Спорт, 03.03.2026
2026-03-03T12:06:00+03:00
легкая атлетика
петр фрадков
светлана абрамова
всероссийская федерация легкой атлетики (вфла)
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Председатель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков назвал расширение тренерского корпуса в качестве главного приоритета стратегии организации до 2036 года.
"В любом виде спорта все начинается с тренера: с детского тренера и с того специалиста, который ведет спортсмена к высоким результатам. Когда мы проанализировали состояние легкой атлетики с учетом всех ограничений последних лет, стало понятно, что вопрос тренерского состава стоит очень остро. Мы начали реформу и продолжаем ее. В целом развитие тренерского корпуса - главный приоритет стратегии развития лёгкой атлетики до 2036 года. Стратегия практически подготовлена и будет утверждена в этом году", - сказал Фрадков журналистам.
Для привлечения кадров ВФЛА организует конкурсы на звание лучшего тренера.
"В стране около шести тысяч тренеров, работающих в легкой атлетике, разных уровней. Мы объявили открытые конкурсы на звание лучшего тренера - детского, регионального, тренера малых городов. Отклик большой, и это наш актив. Люди, которые участвуют в этих конкурсах, которым небезразлична судьба легкой атлетики, формируют костяк тренерского резерва. Молодые специалисты будут дополнительно обучаться, обмениваться опытом, в том числе с зарубежными коллегами. Базовое звено - это тренеры сборной и старшие тренеры. Уже сейчас в ходе реформы появляются новые имена. Главный тренер - Светлана Абрамова. Для нее нынешний чемпионат (России) первый в этом статусе. Это важный этап", - добавил он.
Чемпионат России по легкой атлетике в помещении проходит с 28 февраля по 3 марта в Южно-Сахалинске.