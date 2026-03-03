Рейтинг@Mail.ru
В федерации легкой атлетики России назвали приоритетную цель на десять лет
12:06 03.03.2026
В федерации легкой атлетики России назвали приоритетную цель на десять лет
Председатель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков назвал расширение тренерского корпуса в качестве главного приоритета стратегии... РИА Новости Спорт, 03.03.2026
2026-03-03T12:06:00+03:00
2026-03-03T12:06:00+03:00
легкая атлетика
петр фрадков
светлана абрамова
всероссийская федерация легкой атлетики (вфла)
легкая атлетика, петр фрадков, светлана абрамова, всероссийская федерация легкой атлетики (вфла)
Легкая атлетика, Петр Фрадков, Светлана Абрамова, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Председатель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков назвал расширение тренерского корпуса в качестве главного приоритета стратегии организации до 2036 года.
"В любом виде спорта все начинается с тренера: с детского тренера и с того специалиста, который ведет спортсмена к высоким результатам. Когда мы проанализировали состояние легкой атлетики с учетом всех ограничений последних лет, стало понятно, что вопрос тренерского состава стоит очень остро. Мы начали реформу и продолжаем ее. В целом развитие тренерского корпуса - главный приоритет стратегии развития лёгкой атлетики до 2036 года. Стратегия практически подготовлена и будет утверждена в этом году", - сказал Фрадков журналистам.
Для привлечения кадров ВФЛА организует конкурсы на звание лучшего тренера.
"В стране около шести тысяч тренеров, работающих в легкой атлетике, разных уровней. Мы объявили открытые конкурсы на звание лучшего тренера - детского, регионального, тренера малых городов. Отклик большой, и это наш актив. Люди, которые участвуют в этих конкурсах, которым небезразлична судьба легкой атлетики, формируют костяк тренерского резерва. Молодые специалисты будут дополнительно обучаться, обмениваться опытом, в том числе с зарубежными коллегами. Базовое звено - это тренеры сборной и старшие тренеры. Уже сейчас в ходе реформы появляются новые имена. Главный тренер - Светлана Абрамова. Для нее нынешний чемпионат (России) первый в этом статусе. Это важный этап", - добавил он.
Чемпионат России по легкой атлетике в помещении проходит с 28 февраля по 3 марта в Южно-Сахалинске.
Российский прыгун в высоту Данил Лысенко - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Лысенко победил в прыжках в высоту на ЧР по легкой атлетике в помещении
Легкая атлетика, Петр Фрадков, Светлана Абрамова, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)
 
