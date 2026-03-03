Flydubai вывез более 300 пассажиров из Дубая в Казахстан

АСТАНА, 3 мар - РИА Новости. Эмиратская авиакомпания Flydubai вывезла более 300 пассажиров из Дубая в Астану и Алма-Ату, сообщает во вторник пресс-служба комитета гражданской авиации минтранса Казахстана.
В комитете отметили, что сейчас авиакомпания Air Astana выполняет запланированные на 3 марта эвакуационные рейсы из Саудовской Аравии. Сообщается, что в настоящее время осуществляются два рейса из города Медина на самолетах Airbus A320 вместимостью 290 кресел, а также два рейса из города Джидда на лайнерах Airbus A321 вместимостью 339 кресел.
Также в комитете добавили, что авиакомпания Scat выполнит рейс Алма-Ата - Маскат (Оман) – Алма-Ата для вывоза граждан Казахстана на самолете Boeing-767 вместимостью 290 кресел. Казахстанские авиаперевозчики планируют и дальше продолжать эвакуационные рейсы по вывозу граждан республики с учетом обстановки на Ближнем Востоке.
По данным МИД Казахстана, наибольшее число граждан страны в зоне эскалации в эти дни было сосредоточено на популярных туристических направлениях, в местах паломничества и крупных транзитных узлах. Так, в ОАЭ около 3,5 тысяч человек, в Саудовской Аравии - порядка 3 тысяч, в Катаре - около 1,5 тысяч. В Иране было зарегистрировано 82 человека, в Бахрейне - 168, в Кувейте и Иордании - по 134, а в Израиле - около 100 граждан.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство.