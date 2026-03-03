Рейтинг@Mail.ru
Система ООН игнорируется на фоне кризиса вокруг Ирана, заявил Эрдоган - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:33 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/erdogan-2078313563.html
Система ООН игнорируется на фоне кризиса вокруг Ирана, заявил Эрдоган
Система ООН игнорируется на фоне кризиса вокруг Ирана, заявил Эрдоган - РИА Новости, 03.03.2026
Система ООН игнорируется на фоне кризиса вокруг Ирана, заявил Эрдоган
Международная система, основанная на принципах ООН, фактически перестала работать на фоне эскалации вокруг Ирана, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T21:33:00+03:00
2026-03-03T21:33:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
реджеп тайип эрдоган
али хаменеи
оон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030831200_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_7353582da86572fd314b3a8f67720ed3.jpg
https://ria.ru/20260303/iran-2078295165.html
https://ria.ru/20260303/iran-2078236081.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030831200_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_5fb2f8afdad5163b55d0f77f5220eff5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, тегеран (город), реджеп тайип эрдоган, али хаменеи, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Реджеп Тайип Эрдоган, Али Хаменеи, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Система ООН игнорируется на фоне кризиса вокруг Ирана, заявил Эрдоган

Эрдоган: система принципов ООН игнорируется на фоне кризиса вокруг Ирана

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Турции Реджеп Эрдоган
Президент Турции Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Турции Реджеп Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 3 мар – РИА Новости. Международная система, основанная на принципах ООН, фактически перестала работать на фоне эскалации вокруг Ирана, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Старый порядок рушится, но что придет ему на смену, пока точно неизвестно. Наш мир стремительно скатывается в хаотичный период, когда правят грубая сила и закон сильнейшего. Мы вновь становимся свидетелями этого процесса, начавшегося с нападений на нашего соседа - Иран", — сказал он, выступая во вторник в парламенте, его выступление транслировали местные телеканалы.
Антиамериканский и антиизраильский баннер в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
США и Израиль нарушают Устав ООН, сообщил посол Ирана
Вчера, 19:40
По словам Эрдогана, принципы многосторонности, равного суверенитета и урегулирования споров дипломатическим путем, которые олицетворяет система Организации Объединенных Наций, игнорируются теми, кто ее создавал.
"Они превратились в идолов, которым поклоняются голодные", — добавил турецкий лидер.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Акция в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Иран не видит пользы в новых переговорах, заявил постпред при ООН
Вчера, 16:33
 
В миреИранСШАТегеран (город)Реджеп Тайип ЭрдоганАли ХаменеиООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала