Система ООН игнорируется на фоне кризиса вокруг Ирана, заявил Эрдоган
Международная система, основанная на принципах ООН, фактически перестала работать на фоне эскалации вокруг Ирана, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T21:33:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
реджеп тайип эрдоган
али хаменеи
оон
военная операция сша и израиля против ирана
АНКАРА, 3 мар – РИА Новости. Международная система, основанная на принципах ООН, фактически перестала работать на фоне эскалации вокруг Ирана, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Старый порядок рушится, но что придет ему на смену, пока точно неизвестно. Наш мир стремительно скатывается в хаотичный период, когда правят грубая сила и закон сильнейшего. Мы вновь становимся свидетелями этого процесса, начавшегося с нападений на нашего соседа - Иран", — сказал он, выступая во вторник в парламенте, его выступление транслировали местные телеканалы.
По словам Эрдогана
, принципы многосторонности, равного суверенитета и урегулирования споров дипломатическим путем, которые олицетворяет система Организации Объединенных Наций, игнорируются теми, кто ее создавал.
"Они превратились в идолов, которым поклоняются голодные", — добавил турецкий лидер.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном
и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве
.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи
. В стране объявлен 40-дневный траур.