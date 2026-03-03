Рейтинг@Mail.ru
Клинтон заявил, что никто точно не знает, совершил ли Эпштейн самоубийство - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:31 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/epshtejn-2078079241.html
Клинтон заявил, что никто точно не знает, совершил ли Эпштейн самоубийство
Клинтон заявил, что никто точно не знает, совершил ли Эпштейн самоубийство - РИА Новости, 03.03.2026
Клинтон заявил, что никто точно не знает, совершил ли Эпштейн самоубийство
Никто точно не знает, совершил ли скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн самоубийство, заявил бывший американский президент Билл Клинтон на РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T06:31:00+03:00
2026-03-03T06:31:00+03:00
в мире
сша
джеффри эпштейн
билл клинтон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074886485_0:1231:2048:2383_1920x0_80_0_0_585f8c321f99afb9439aa186b765b2e2.jpg
https://ria.ru/20260217/klinton-2075047650.html
https://ria.ru/20260303/klinton-2078067870.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074886485_0:1039:2048:2575_1920x0_80_0_0_d5b7c07c41800bb61b7bbb618dbe47e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джеффри эпштейн, билл клинтон
В мире, США, Джеффри Эпштейн, Билл Клинтон
Клинтон заявил, что никто точно не знает, совершил ли Эпштейн самоубийство

Экс-президент Клинтон: никто точно не знает, совершил ли Эпштейн самоубийство

© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Никто точно не знает, совершил ли скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн самоубийство, заявил бывший американский президент Билл Клинтон на закрытых показаниях конгрессу США.
Видеозапись показаний Клинтона на слушаниях в комитете конгресса по надзору, которые прошли 27 февраля, опубликована в понедельник.
Билл и Хиллари Клинтон - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Хиллари Клинтон заявила, что ее муж не был близким другом Эпштейна
17 февраля, 19:06
"Я не знаю, что случилось… Никто из нас не знает. Нас там не было", - сообщил Клинтон, комментируя обстоятельства смерти Эпштейна.
Клинтон добавил, что для себя он принял официальную версию, согласно которой Эпштейн покончил с собой в камере изолятора, однако затруднился ответить на вопрос, считал ли его склонным к суициду.
"Я не знаю", - заключил экс-президент.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Клинтон заявил, что не знает, с кем встречался Эпштейн в Белом доме
Вчера, 04:13
 
В миреСШАДжеффри ЭпштейнБилл Клинтон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала