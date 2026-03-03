https://ria.ru/20260303/epshtejn-2078079241.html
Клинтон заявил, что никто точно не знает, совершил ли Эпштейн самоубийство
Клинтон заявил, что никто точно не знает, совершил ли Эпштейн самоубийство
Никто точно не знает, совершил ли скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн самоубийство, заявил бывший американский президент Билл Клинтон на РИА Новости, 03.03.2026
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Никто точно не знает, совершил ли скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн самоубийство, заявил бывший американский президент Билл Клинтон на закрытых показаниях конгрессу США.
Видеозапись показаний Клинтона
на слушаниях в комитете конгресса по надзору, которые прошли 27 февраля, опубликована в понедельник.
"Я не знаю, что случилось… Никто из нас не знает. Нас там не было", - сообщил Клинтон, комментируя обстоятельства смерти Эпштейна
.
Клинтон добавил, что для себя он принял официальную версию, согласно которой Эпштейн покончил с собой в камере изолятора, однако затруднился ответить на вопрос, считал ли его склонным к суициду.
"Я не знаю", - заключил экс-президент.
В 2019 году Эпштейну в США
были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.