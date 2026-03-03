https://ria.ru/20260303/ek-2078199578.html
ЕК изучит письмо Венгрии о нарушении Украиной соглашения об ассоциации с ЕС
ЕК изучит письмо Венгрии о нарушении Украиной соглашения об ассоциации с ЕС - РИА Новости, 03.03.2026
ЕК изучит письмо Венгрии о нарушении Украиной соглашения об ассоциации с ЕС
Еврокомиссия пока не получила письмо Венгрии о нарушении Украиной соглашения об ассоциации с ЕС из-за "Дружбы", но изучит его по получении, сообщила... РИА Новости, 03.03.2026
в мире
венгрия
украина
брюссель
анна-каиса итконен
виктор орбан
урсула фон дер ляйен
евросоюз
венгрия
украина
брюссель
ЕК изучит письмо Венгрии о нарушении Украиной соглашения об ассоциации с ЕС
Итконен: ЕК изучит письмо Венгрии о нарушении Киевом соглашения ассоциации с ЕС