ЕК изучит письмо Венгрии о нарушении Украиной соглашения об ассоциации с ЕС - РИА Новости, 03.03.2026
14:36 03.03.2026
ЕК изучит письмо Венгрии о нарушении Украиной соглашения об ассоциации с ЕС
2026-03-03T14:36:00+03:00
2026-03-03T14:36:00+03:00
в мире
венгрия
украина
брюссель
анна-каиса итконен
виктор орбан
урсула фон дер ляйен
евросоюз
в мире, венгрия, украина, брюссель, анна-каиса итконен, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Венгрия, Украина, Брюссель, Анна-Каиса Итконен, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
ЕК изучит письмо Венгрии о нарушении Украиной соглашения об ассоциации с ЕС

Итконен: ЕК изучит письмо Венгрии о нарушении Киевом соглашения ассоциации с ЕС

БРЮССЕЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Еврокомиссия пока не получила письмо Венгрии о нарушении Украиной соглашения об ассоциации с ЕС из-за "Дружбы", но изучит его по получении, сообщила представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.
"Мы еще не получили это письмо, но, как и все письма, мы его изучим по получении и ответим на него в соответствующие сроки", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов о том, не собираются ли в Брюсселе указать Киеву на нарушение соглашения об ассоциации с ЕС в связи с прекращением прокачки нефти по "Дружбе".
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что в письме главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен призвал заставить Украину выполнять обязательства по транзиту нефти из РФ.
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Украина еще не информировала ЕС о работоспособности "Дружбы", заявили в ЕК
