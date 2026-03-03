https://ria.ru/20260303/dubay-2078019197.html
Туристка рассказала об отпуске в Дубае и возможности отдохнуть на пляже
Туристка рассказала об отпуске в Дубае и возможности отдохнуть на пляже - РИА Новости, 03.03.2026
Туристка рассказала об отпуске в Дубае и возможности отдохнуть на пляже
Туристка Наталья С. из Москвы рассказала об отпуске в Дубае на фоне атак США и Израиля на Иран. РИА Новости, 03.03.2026
Туристка рассказала об отпуске в Дубае и возможности отдохнуть на пляже
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Туристка Наталья С. из Москвы рассказала об отпуске в Дубае на фоне атак США и Израиля на Иран.
"Сегодня был спокойный день, только с утра что-то прогромыхало. Жизнь уже кажется обычной, работает общественный транспорт. Правда, в Дубай Марине нет яхт, потому что закрыты не только аэропорт, но и море", - рассказывает она.
Служба безопасности отеля не разрешала выходить постояльцам на пляж и не рекомендовала покидать территорию гостиницы. Хотя в целом обстановка спокойная, чувства страха нет, добавила путешественница.
В минувшие выходные генконсульство РФ в Дубае призвало россиян соблюдать разумные меры предосторожности, проявлять повышенную внимательность и воздерживаться от поездок, не являющихся необходимыми.