Рейтинг@Mail.ru
Туристов предупредили об отмене рейса из Дубая в Петербург 3 марта - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:22 03.03.2026 (обновлено: 11:24 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/dubaj-2078130645.html
Туристов предупредили об отмене рейса из Дубая в Петербург 3 марта
Туристов предупредили об отмене рейса из Дубая в Петербург 3 марта - РИА Новости, 03.03.2026
Туристов предупредили об отмене рейса из Дубая в Петербург 3 марта
Авиаперевозчик сообщил туристам, которые должны были вылететь во вторник вечером из Дубая в Санкт-Петербург, что рейс Flydubai FZ991 выполняться не будет,... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T11:22:00+03:00
2026-03-03T11:24:00+03:00
дубай
санкт-петербург
сша
пулково (аэропорт)
ассоциация туроператоров россии (атор)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20576/43/205764392_0:26:500:307_1920x0_80_0_0_b1ab3f7c4200822a06d856c5ad18035b.jpg
https://ria.ru/20260303/oae-2078119960.html
https://ria.ru/20260303/turist-2078117849.html
дубай
санкт-петербург
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20576/43/205764392_29:0:472:332_1920x0_80_0_0_0193d3562ca5f553e36fa40b14163e46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дубай, санкт-петербург, сша, пулково (аэропорт), ассоциация туроператоров россии (атор), военная операция сша и израиля против ирана
Дубай, Санкт-Петербург, США, Пулково (аэропорт), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Военная операция США и Израиля против Ирана
Туристов предупредили об отмене рейса из Дубая в Петербург 3 марта

РИА Новости: рейс из Дубая в Петербург 3 марта выполняться не будет

© Flickr / Roger  BitsПассажирский самолет "Аэробус-320"
Пассажирский самолет Аэробус-320 - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Flickr / Roger  Bits
Пассажирский самолет "Аэробус-320" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 мар - РИА Новости. Авиаперевозчик сообщил туристам, которые должны были вылететь во вторник вечером из Дубая в Санкт-Петербург, что рейс Flydubai FZ991 выполняться не будет, ваучер на проживание продлили до 5 марта, сообщила РИА Новости туристка из Великого Новгорода Маргарита.
Женщина рассказала, что прилетела по путевке в Дубай в конце февраля и 3 марта должна была вылететь в Санкт-Петербург.
Самолеты в Терминале 3 международного аэропорта Дубая, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Большинство российских туристов, застрявших в ОАЭ, вывезут до 8 марта
Вчера, 10:46
"Наш статус застрявших туристов официально подтверждён. Нам сообщили, что рейс Flydubai FZ991 в "Пулково" 3 марта выполняться не будет. Сказали, что дополнительную информацию сообщат на электронную почту. Ждём свой вылет дальше. Соблюдается очерёдность застрявших туристов", - сказала собеседница агентства.
Она также уточнила, что ваучер на проживание и питание ей продлили до 5 марта, за что она благодарна туроператору.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) ранее сообщили, что российские и зарубежные авиакомпании 3 марта масштабируют вывоз российских туристов из ОАЭ, задействовав дополнительные самолеты.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Перехват ракеты в небе над Тель-Авивом, Израиль - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Российский турист рассказал, как выбирался из Израиля
Вчера, 10:39
 
ДубайСанкт-ПетербургСШАПулково (аэропорт)Ассоциация туроператоров России (АТОР)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала