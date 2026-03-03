Туристов предупредили об отмене рейса из Дубая в Петербург 3 марта

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 мар - РИА Новости. Авиаперевозчик сообщил туристам, которые должны были вылететь во вторник вечером из Дубая в Санкт-Петербург, что рейс Flydubai FZ991 выполняться не будет, ваучер на проживание продлили до 5 марта, сообщила РИА Новости туристка из Великого Новгорода Маргарита.