Туристов предупредили об отмене рейса из Дубая в Петербург 3 марта

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 мар - РИА Новости. Авиаперевозчик сообщил туристам, которые должны были вылететь во вторник вечером из Дубая в Санкт-Петербург, что рейс Flydubai FZ991 выполняться не будет, ваучер на проживание продлили до 5 марта, сообщила РИА Новости туристка из Великого Новгорода Маргарита.
Женщина рассказала, что прилетела по путевке в Дубай в конце февраля и 3 марта должна была вылететь в Санкт-Петербург.
"Наш статус застрявших туристов официально подтверждён. Нам сообщили, что рейс Flydubai FZ991 в "Пулково" 3 марта выполняться не будет. Сказали, что дополнительную информацию сообщат на электронную почту. Ждём свой вылет дальше. Соблюдается очерёдность застрявших туристов", - сказала собеседница агентства.
Она также уточнила, что ваучер на проживание и питание ей продлили до 5 марта, за что она благодарна туроператору.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) ранее сообщили, что российские и зарубежные авиакомпании 3 марта масштабируют вывоз российских туристов из ОАЭ, задействовав дополнительные самолеты.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство.