В Ленинградской области автобус столкнулся с такси
В Ленинградской области автобус столкнулся с такси - РИА Новости, 03.03.2026
В Ленинградской области автобус столкнулся с такси
Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Ленинградской области, сообщил "Леноблпожспас". РИА Новости, 03.03.2026
В Ленинградской области автобус столкнулся с такси
Три человека пострадали в ДТП с автобусом и такси в Ленинградской области