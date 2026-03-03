Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области автобус столкнулся с такси - РИА Новости, 03.03.2026
09:57 03.03.2026
В Ленинградской области автобус столкнулся с такси
В Ленинградской области автобус столкнулся с такси - РИА Новости, 03.03.2026
В Ленинградской области автобус столкнулся с такси
Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Ленинградской области, сообщил "Леноблпожспас". РИА Новости, 03.03.2026
происшествия
ленинградская область
нарва
волосовский район
ленинградская область
нарва
волосовский район
происшествия, ленинградская область, нарва, волосовский район
Происшествия, Ленинградская область, Нарва, Волосовский район
В Ленинградской области автобус столкнулся с такси

Три человека пострадали в ДТП с автобусом и такси в Ленинградской области

© Фото : Леноблпожспас/TelegramДТП на 66-м километре трассы А-180 Нарва в Ленинградской области
ДТП на 66-м километре трассы А-180 Нарва в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : Леноблпожспас/Telegram
ДТП на 66-м километре трассы А-180 Нарва в Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Ленинградской области, сообщил "Леноблпожспас".
ДТП произошло на 66-м километре трассы А-180 Нарва в Волосовском районе. Произошло лобовое столкновение рейсового автобуса, следующего по маршруту №888 и легкового автомобиля Chery Tiggo (такси).
"Водитель легкового автомобиля деблокирован, госпитализирован в Гатчинскую ЦРБ. Также госпитализированы два пассажира автобуса (женщины). По осмотру пассажиров автобуса работают 4 бригады скорой помощи", - говорится в сообщении.-
ДТП на улице Южный тракт в Барануле - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
В Барнауле школьный автобус столкнулся с легковушкой
ПроисшествияЛенинградская областьНарваВолосовский район
 
 
