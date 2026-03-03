В Ленинградской области автобус столкнулся с такси

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Ленинградской области, сообщил "Леноблпожспас".

"Водитель легкового автомобиля деблокирован, госпитализирован в Гатчинскую ЦРБ. Также госпитализированы два пассажира автобуса (женщины). По осмотру пассажиров автобуса работают 4 бригады скорой помощи", - говорится в сообщении.-