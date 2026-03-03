Рейтинг@Mail.ru
Киев не пустил глав ЕК и Евросовета к "Дружбе" для оценки ущерба, пишут СМИ
16:25 03.03.2026
Киев не пустил глав ЕК и Евросовета к "Дружбе" для оценки ущерба, пишут СМИ
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта просили Киев в ходе своего последнего визита 24 февраля дать доступ к нефтепроводу... РИА Новости, 03.03.2026
Киев не пустил глав ЕК и Евросовета к "Дружбе" для оценки ущерба, пишут СМИ

FT: Киев не допустил фон дер Ляйен и Кошту к "Дружбе" для оценки ущерба

© REUTERS / Gleb GaranichИзмерительный прибор показывает почти нулевое давление на производственной станции трубопровода "Дружба" в Бродах, Украина
Измерительный прибор показывает почти нулевое давление на производственной станции трубопровода Дружба в Бродах, Украина - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
Измерительный прибор показывает почти нулевое давление на производственной станции трубопровода "Дружба" в Бродах, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта просили Киев в ходе своего последнего визита 24 февраля дать доступ к нефтепроводу "Дружба" для оценки ущерба, однако им в этой просьбе было отказано, пишет газета Financial Times со ссылкой на дипломатов и чиновников из ЕС.
Ранее во вторник представитель ЕК Анна-Каиса Итконен сообщила, что Еврокомиссия до сих пор не имеет информации от Украины по работоспособности трубопровода "Дружба".
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Сийярто объяснил, почему Украина не возобновляет транзит по "Дружбе"
Вчера, 12:21
Financial Times отмечает со ссылкой на пятерых дипломатов и чиновников из ЕС, что многие представители правительств блока и Еврокомиссии просят Киев разрешить им посетить Украину, чтобы они могли доказать, что страна пытается восстановить трубопровод.
"Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта... специально попросили украинское руководство во время своего последнего визита на Украину... предоставить им доступ к трубопроводу "Дружба" для того, чтобы оценить ущерб самостоятельно, но им отказали", - сообщает издание со ссылкой на двух дипломатов и чиновников из ЕС.
Неназванный высокопоставленный украинский чиновник, приближенный к Владимиру Зеленскому, заявил Financial Times, что специалисты украинской компании "Нафтогаз" предоставили европейским коллегам доказательства того, что трубопровод был сильно поврежден. Чиновник подчеркнул, что ремонт трубопровода потребует отправки инженеров в потенциально опасные районы и распределение ограниченных ресурсов.
Как добавили газете два осведомленных источника, на фоне растущего напряжения вокруг ситуации с трубопроводом посол ЕС на Украине Катарина Матернова сделала запрос через офис Зеленского на проверку поврежденного трубопровода или отправку других дипломатов ЕС. По их словам, запрос был отклонен "по вопросам безопасности".
Киев остановил поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. Словакия в свою очередь объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину. Руководство обеих европейских стран неоднократно подчеркивало, что Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, а технических оснований для этого нет.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Орбан опубликовал спутниковые снимки неповрежденного нефтепровода "Дружба"
2 марта, 15:31
 
