Киев не пустил глав ЕК и Евросовета к "Дружбе" для оценки ущерба, пишут СМИ

Как добавили газете два осведомленных источника, на фоне растущего напряжения вокруг ситуации с трубопроводом посол ЕС на Украине Катарина Матернова сделала запрос через офис Зеленского на проверку поврежденного трубопровода или отправку других дипломатов ЕС. По их словам, запрос был отклонен "по вопросам безопасности".