Комик Дорохов рассказал, что поддерживает общение с Сабуровым
Комик Дорохов рассказал, что поддерживает общение с Сабуровым
Комик Денис Дорохов рассказал, что поддерживает общение со своим коллегой Нурланом Сабуровым после того, как тому запретили въезд в Россию. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T18:45:00+03:00
россия
казахстан
нурлан сабуров
