18:45 03.03.2026
Комик Дорохов рассказал, что поддерживает общение с Сабуровым
Комик Денис Дорохов рассказал, что поддерживает общение со своим коллегой Нурланом Сабуровым после того, как тому запретили въезд в Россию. РИА Новости, 03.03.2026
россия, казахстан, нурлан сабуров
Россия, Казахстан, Нурлан Сабуров
© РИА НовостиНурлан Сабуров
Нурлан Сабуров - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости
Нурлан Сабуров. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Комик Денис Дорохов рассказал, что поддерживает общение со своим коллегой Нурланом Сабуровым после того, как тому запретили въезд в Россию.
"Да, общаемся", - сказал он журналистам на премии "Новое радио Awards", отвечая на соответствующий вопрос.
В конце января Сабурову запретили въезд в Россию на полвека, в феврале он вернулся на родину в Казахстан. Комитет национальной безопасности Казахстана ранее объявил о начале проверки в отношении Сабурова, при этом конкретная статья, по которой она проводится, до окончания мероприятий не уточнялась.
РоссияКазахстанНурлан Сабуров
 
 
