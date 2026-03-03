https://ria.ru/20260303/deti-2078064525.html
В "ЛизаАлерт" рассказали, когда чаще всего пропадают дети
В "ЛизаАлерт" рассказали, когда чаще всего пропадают дети
Чаще всего дети пропадают в период весенних и летних каникул, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". РИА Новости, 03.03.2026
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Чаще всего дети пропадают в период весенних и летних каникул, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
"Пики (пропажи детей - ред.) приходятся на периоды весенних и летних каникул, когда за детьми меньше контроль", - рассказали в пресс-службе.
По данным отряда, в 2025 году в период весенних каникул - в марте и апреле - в отряд поступило 830 и 1084 заявки соответственно. А за июнь, июль и август в общей сложности - 3712 заявок.