В "ЛизаАлерт" рассказали, когда чаще всего пропадают дети

03:26 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/deti-2078064525.html
Чаще всего дети пропадают в период весенних и летних каникул, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". РИА Новости, 03.03.2026
общество, дети, россия
Общество, Дети, Россия
© Фото : СУ СК по Смоленской областиПоиски пропавших детей
Поиски пропавших детей - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : СУ СК по Смоленской области
Поиски пропавших детей. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Чаще всего дети пропадают в период весенних и летних каникул, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
"Пики (пропажи детей - ред.) приходятся на периоды весенних и летних каникул, когда за детьми меньше контроль", - рассказали в пресс-службе.
По данным отряда, в 2025 году в период весенних каникул - в марте и апреле - в отряд поступило 830 и 1084 заявки соответственно. А за июнь, июль и август в общей сложности - 3712 заявок.
Волонтеры поисково-спасательного отряда ЛизаАлерт - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
В "Лизе Алерт" рассказали, как обезопасить ребенка от пропажи
24 февраля, 03:39
 
