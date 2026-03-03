Рейтинг@Mail.ru
Дегтярев после заявления МОК ожидает снятия ограничений с России
20:37 03.03.2026 (обновлено: 21:05 03.03.2026)
Дегтярев после заявления МОК ожидает снятия ограничений с России
Дегтярев после заявления МОК ожидает снятия ограничений с России - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Дегтярев после заявления МОК ожидает снятия ограничений с России
Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев считает, что заявление Международного олимпийского комитета (МОК) на фоне ситуации на... РИА Новости Спорт, 03.03.2026
международный олимпийский комитет (мок)
михаил дегтярев
олимпийский комитет россии (окр)
международный олимпийский комитет (мок), михаил дегтярев, олимпийский комитет россии (окр)
Международный олимпийский комитет (МОК), Михаил Дегтярев, Олимпийский комитет России (ОКР)
Дегтярев после заявления МОК ожидает снятия ограничений с России

Дегтярев рассматривает заявление МОК как сигнал к снятию ограничений с РФ

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев считает, что заявление Международного олимпийского комитета (МОК) на фоне ситуации на Ближнем Востоке можно расценивать как движение к неизбежному снятию ограничений с российских спортсменов.
Во вторник МОК заявил об отсутствии у организации средств для обеспечения выполнения резолюции об олимпийском перемирии и подчеркнул, что спорт "должен оставаться маяком надежды - силой, объединяющей весь мир в мирном соперничестве".
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Журова раскритиковала поведение МОК в ситуации с агрессией США
Вчера, 19:27
«

"Позиция МОК о том, что спорт должен оставаться силой, объединяющей мир в мирных соревнованиях, справедлива и даже революционна. Спорт должен продолжать служить "маяком надежды", как выразился МОК, для всех спортсменов. Он наконец должен засиять и для российских и белорусских спортсменов. Дискриминация по национальному признаку, которая продолжается годами на фоне десятков конфликтов по всему миру, подрывает мировой спорт и лишает миллионы молодых спортсменов их мечты. Мы рассматриваем заявление МОК как еще один сигнал к неизбежному и скорому снятию всех ограничений в отношении российских спортсменов, восстановлению статуса ОКР и целостности олимпийского движения. Все необходимые юридические решения для этого были приняты ОКР в декабре 2024 года", - написал Дегтярев в соцсети X.

Россияне в большинстве видов спорта были отстранены от участия в международных турнирах после начала СВО. Также МОК запретил проведение международных соревнований на территории России. Основанием для введения санкций в отношении российских спортсменов в 2022 году стало якобы "нарушение олимпийского перемирия" в связи с началом военных действий на Украине после завершения Олимпийских игр в Пекине.
Кроме того, МОК в октябре 2023 года отстранил ОКР до дальнейшего уведомления и лишил его статуса национального олимпийского комитета за принятие в свой состав региональных олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. После этого ОКР внес изменения в устав, исключив из состава всех региональных членов.
Дмитрий Свищев - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Свищев высказался о позиции МОК по агрессии США
Вчера, 18:43
 
Международный олимпийский комитет (МОК), Михаил Дегтярев, Олимпийский комитет России (ОКР)
 
