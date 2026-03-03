Дегтярев после заявления МОК ожидает снятия ограничений с России

"Позиция МОК о том, что спорт должен оставаться силой, объединяющей мир в мирных соревнованиях, справедлива и даже революционна. Спорт должен продолжать служить "маяком надежды", как выразился МОК, для всех спортсменов. Он наконец должен засиять и для российских и белорусских спортсменов. Дискриминация по национальному признаку, которая продолжается годами на фоне десятков конфликтов по всему миру, подрывает мировой спорт и лишает миллионы молодых спортсменов их мечты. Мы рассматриваем заявление МОК как еще один сигнал к неизбежному и скорому снятию всех ограничений в отношении российских спортсменов, восстановлению статуса ОКР и целостности олимпийского движения. Все необходимые юридические решения для этого были приняты ОКР в декабре 2024 года", - написал Дегтярев в соцсети X.
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев считает, что заявление Международного олимпийского комитета (МОК) на фоне ситуации на Ближнем Востоке можно расценивать как движение к неизбежному снятию ограничений с российских спортсменов.
Во вторник МОК заявил об отсутствии у организации средств для обеспечения выполнения резолюции об олимпийском перемирии и подчеркнул, что спорт "должен оставаться маяком надежды - силой, объединяющей весь мир в мирном соперничестве".
Россияне в большинстве видов спорта были отстранены от участия в международных турнирах после начала СВО. Также МОК запретил проведение международных соревнований на территории России. Основанием для введения санкций в отношении российских спортсменов в 2022 году стало якобы "нарушение олимпийского перемирия" в связи с началом военных действий на Украине после завершения Олимпийских игр в Пекине.
Кроме того, МОК в октябре 2023 года отстранил ОКР до дальнейшего уведомления и лишил его статуса национального олимпийского комитета за принятие в свой состав региональных олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. После этого ОКР внес изменения в устав, исключив из состава всех региональных членов.
