Дегтярев после заявления МОК ожидает снятия ограничений с России

"Позиция МОК о том, что спорт должен оставаться силой, объединяющей мир в мирных соревнованиях, справедлива и даже революционна. Спорт должен продолжать служить "маяком надежды", как выразился МОК, для всех спортсменов. Он наконец должен засиять и для российских и белорусских спортсменов. Дискриминация по национальному признаку, которая продолжается годами на фоне десятков конфликтов по всему миру, подрывает мировой спорт и лишает миллионы молодых спортсменов их мечты. Мы рассматриваем заявление МОК как еще один сигнал к неизбежному и скорому снятию всех ограничений в отношении российских спортсменов, восстановлению статуса ОКР и целостности олимпийского движения. Все необходимые юридические решения для этого были приняты ОКР в декабре 2024 года", - написал Дегтярев в соцсети X.