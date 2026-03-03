https://ria.ru/20260303/chislo-2078216711.html
В Казахстане возросло число жертв после взрыва газа в кафе
В Казахстане возросло число жертв после взрыва газа в кафе
Скончались еще двое человек, пострадавших при взрыве газа в кафе города Щучинска на севере Казахстана, число жертв трагедии возросло до девяти, сообщили РИА... РИА Новости, 03.03.2026
РИА Новости: Число жертв взрыва газа в кафе в Казахстане возросло до девяти
АЛМА-АТА, 3 мар - РИА Новости. Скончались еще двое человек, пострадавших при взрыве газа в кафе города Щучинска на севере Казахстана, число жертв трагедии возросло до девяти, сообщили РИА Новости в управлении здравоохранения Акмолинской области.
В ночь на 27 февраля в кафе "Центр плова", пристроенном к пятиэтажному жилому дому в Щучинске, произошел взрыв газа с последующим пожаром. Пожарные из горящего помещения вынесли пять газовых баллонов объемом по 50 литров и два кислородных баллона. В МЧС Казахстана
РИА Новости сообщили, что по факту случившегося начато досудебное расследование. В результате ЧП погибли семь человек, в том числе 16-летняя девушка. Пострадали 28 человек, из них 13 госпитализированы, еще восемь после оказания медпомощи отпущены домой.
"Врачи региона прикладывают максимальные усилия и борются за жизнь каждого пациента. Для этого подключен весь кадровый потенциал, медтехника и лекарственные препараты. Однако к данному часу с прискорбием сообщаем, что два самых тяжелых пациента из стационара в Щучинске ушли из жизни, несмотря на все принятые меры по их спасению. Теперь количество жертв составило 9 человек", - привели в пресс-службе ведомства слова руководителя управления здравоохранения Акмолинской области
Наримана Ермека.
Также там сообщили, что на 2 марта в стационаре "Авиценна-Бурабай" оставалось четверо пациентов, еще четверо в реанимации Акмолинской областной больницы.
Власти Казахстана заявили, что выплатят семьям погибших при взрыве газа по 4 тысячи долларов, пострадавшим - по 2 тысячи долларов. Кроме того, родственникам пообещали погасить имеющиеся кредиты.
После трагедии жительница Щучинска рассказала РИА Новости, что в ее городе нет централизованного газоснабжения, и горожане даже в многоэтажных домах используют газовые баллоны.
Щучинск - курортный город, расположенный в северной части Казахстана на озере Щучье, в 70 километрах к юго-востоку от административного центра области города Кокшетау и в 250 километрах от Астаны
. Население города составляет около 48 тысяч человек.