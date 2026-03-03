Титулованный тяжелоатлет Александр Чепиков погиб в зоне СВО

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Титулованный тяжелоатлет, мастер спорта международного класса Александр Чепиков погиб в ходе СВО, сообщило Брянское государственное училище олимпийского резерва, выпускником которого он являлся.
"С глубокой скорбью сообщаем трагическую весть: в ходе специальной военной операции погиб выпускник Брянского государственного училища (колледжа) олимпийского резерва Чепиков Александр Александрович", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за свою спортивную карьеру Чепиков становился призером чемпионатов России - завоевывал бронзу в 2010 году, серебро в 2013-м и бронзу в 2016-м. В 2012 году он выиграл первенство России среди юниоров, а также стал серебряным призером первенства Европы среди молодежи.
"А так же до сегодняшнего дня он остается самым сильным человеком в тяжелой атлетике за всю историю Брянской области. Рывок - 190 килограммов. Толчок - 230 килограммов. Александр Чепиков вдохновил многих ребят на спортивные свершения и остался в их сердцах как человек редкой доброты.... Его вклад в развитие спорта и его мужество никогда не будут забыты", - добавили в училище, выразив соболезнования его родным и близким.