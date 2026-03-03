Рейтинг@Mail.ru
Титулованный тяжелоатлет Александр Чепиков погиб в зоне СВО - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:48 03.03.2026 (обновлено: 09:07 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/chepikov-2078080618.html
Титулованный тяжелоатлет Александр Чепиков погиб в зоне СВО
Титулованный тяжелоатлет Александр Чепиков погиб в зоне СВО - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Титулованный тяжелоатлет Александр Чепиков погиб в зоне СВО
Титулованный тяжелоатлет, мастер спорта международного класса Александр Чепиков погиб в ходе СВО, сообщило Брянское государственное училище олимпийского... РИА Новости Спорт, 03.03.2026
2026-03-03T06:48:00+03:00
2026-03-03T09:07:00+03:00
россия
брянская область
александр александрович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078090193_0:168:720:573_1920x0_80_0_0_e30dee50d71bfceff725d82e45466b36.jpg
россия
брянская область
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078090193_0:100:720:640_1920x0_80_0_0_590a28fbc03cbf4309587270e1d9452b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
россия, брянская область, александр александрович
Россия, Брянская область, Александр Александрович
Титулованный тяжелоатлет Александр Чепиков погиб в зоне СВО

Брянский тяжелоатлет Александр Чепиков погиб в ходе спецоперации

© Фото : Брянское ГУОР/ВКонтактеАлександр Чепиков
Александр Чепиков - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : Брянское ГУОР/ВКонтакте
Александр Чепиков. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Титулованный тяжелоатлет, мастер спорта международного класса Александр Чепиков погиб в ходе СВО, сообщило Брянское государственное училище олимпийского резерва, выпускником которого он являлся.
"С глубокой скорбью сообщаем трагическую весть: в ходе специальной военной операции погиб выпускник Брянского государственного училища (колледжа) олимпийского резерва Чепиков Александр Александрович", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за свою спортивную карьеру Чепиков становился призером чемпионатов России - завоевывал бронзу в 2010 году, серебро в 2013-м и бронзу в 2016-м. В 2012 году он выиграл первенство России среди юниоров, а также стал серебряным призером первенства Европы среди молодежи.
"А так же до сегодняшнего дня он остается самым сильным человеком в тяжелой атлетике за всю историю Брянской области. Рывок - 190 килограммов. Толчок - 230 килограммов. Александр Чепиков вдохновил многих ребят на спортивные свершения и остался в их сердцах как человек редкой доброты.... Его вклад в развитие спорта и его мужество никогда не будут забыты", - добавили в училище, выразив соболезнования его родным и близким.
 
РоссияБрянская областьАлександр Александрович
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Ак Барс
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Металлург Мг
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Атлетико Мадрид
    3
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Спортинг
    Порту
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Комо
    Интер М
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала