17:02 03.03.2026
На концерты Щербакова, пропавшие из афиш, продали почти все билеты
казахстан, зеленоград, россия, алексей щербаков (комик), нурлан сабуров
Казахстан, Зеленоград, Россия, Алексей Щербаков (комик), Нурлан Сабуров
На концерты Щербакова, пропавшие из афиш, продали почти все билеты

РИА Новости: На концерты Щербакова, пропавшие из афиш, продали почти все билеты

Алексей Щербаков . Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Билеты на концерт комика Алексея Щербакова в Москве снова появились в продаже на сервисе "Яндекс. Афиша", менее чем за месяц до выступления осталось всего пять билетов, выяснило РИА Новости.
Щербаков планирует выступить в концертном зале "Москва" 2 апреля.
Комик Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково
Билеты на концерты Сабурова сняли с продаж на "Яндекс. Афише"
6 февраля, 14:29
По данным РИА Новости, площадка вмещает более 4 тысяч человек. Менее чем за месяц до концерта почти все билеты проданы. Для покупки доступны всего пять билетов в партер стоимостью 5,5 и 8 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что концерты комика Алексея Щербакова пропали из афиш, билеты приобрести было невозможно.
Алексей Щербаков - комик, юморист и видеоблогер. Родился 15 декабря 1988 года в Зеленограде. Известен как резидент YouTube-канала LabelCom и участник различных шоу. Позднее стал основным резидентом шоу Stand Up на телеканале ТНТ.
Кроме того, Щербаков является одним из основных участников шоу "Что было дальше?" вместе с Нурланом Сабуровым, Тамби Масаевым, Ильей Макаровым и Эмиром Кашоковым.
В конце января Сабурову запретили въезд в Россию на полвека, в феврале он вернулся на родину в Казахстан. Комитет национальной безопасности Казахстана ранее объявил о начале проверки в отношении Сабурова, при этом конкретная статья, по которой она проводится, до окончания мероприятий не уточнялась.
Нурлан Сабуров
Комика Сабурова внесли в базу "Миротворца"
14 февраля, 19:33
 
Казахстан Зеленоград Россия Алексей Щербаков (комик) Нурлан Сабуров
 
 
