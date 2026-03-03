На концерты Щербакова, пропавшие из афиш, продали почти все билеты

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Билеты на концерт комика Алексея Щербакова в Москве снова появились в продаже на сервисе "Яндекс. Афиша", менее чем за месяц до выступления осталось всего пять билетов, выяснило РИА Новости.

По данным РИА Новости, площадка вмещает более 4 тысяч человек. Менее чем за месяц до концерта почти все билеты проданы. Для покупки доступны всего пять билетов в партер стоимостью 5,5 и 8 тысяч рублей.