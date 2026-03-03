На концерты Щербакова, пропавшие из афиш, продали почти все билеты

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Билеты на концерт комика Алексея Щербакова в Москве снова появились в продаже на сервисе "Яндекс. Афиша", менее чем за месяц до выступления осталось всего пять билетов, выяснило РИА Новости.
Щербаков планирует выступить в концертном зале "Москва" 2 апреля.
По данным РИА Новости, площадка вмещает более 4 тысяч человек. Менее чем за месяц до концерта почти все билеты проданы. Для покупки доступны всего пять билетов в партер стоимостью 5,5 и 8 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что концерты комика Алексея Щербакова пропали из афиш, билеты приобрести было невозможно.
Алексей Щербаков - комик, юморист и видеоблогер. Родился 15 декабря 1988 года в Зеленограде. Известен как резидент YouTube-канала LabelCom и участник различных шоу. Позднее стал основным резидентом шоу Stand Up на телеканале ТНТ.
Кроме того, Щербаков является одним из основных участников шоу "Что было дальше?" вместе с Нурланом Сабуровым, Тамби Масаевым, Ильей Макаровым и Эмиром Кашоковым.
