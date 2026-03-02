Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
20:08 02.03.2026
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCESУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Командование 425-го отдельного штурмового полка ВСУ "Скала", вернувшегося из Сумской в Днепропетровскую область, отобрало у подчиненных банковские карты и получает за них денежное довольствие за прошедшие месяцы на линии боевого столкновения, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседник агентства, после переброски штурмового полка "Скала" в Днепропетровскую область офицеры полка задерживают подачу документов на денежные выплаты. Затем они дожидаются выхода подчиненного на задачу, отбирают у него перед этим банковскую карточку, после чего подают на выплаты за все прошедшие месяцы в Сумской области. В результате солдат записывают в пропавшие без вести, а командиры получают за них все деньги.
"Эта схема стала особо популярна именно в последние месяцы, после того как ГБР (Государственное бюро расследований - ред) стало следить за относительно своевременным включением пропавших без вести украинских солдат в соответствующие списки", - объяснил собеседник агентства.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Москалькова рассказала о военном ВСУ, который сдался в плен своему брату
