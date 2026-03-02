Командиры ВСУ получают за находившихся в Сумской области солдат деньги

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Командование 425-го отдельного штурмового полка ВСУ "Скала", вернувшегося из Сумской в Днепропетровскую область, отобрало у подчиненных банковские карты и получает за них денежное довольствие за прошедшие месяцы на линии боевого столкновения, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.