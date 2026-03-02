Рейтинг@Mail.ru
США не смогут сменить власть в Иране, народ не позволит, заявили в Совфеде - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/vasilenko-2077923541.html
США не смогут сменить власть в Иране, народ не позволит, заявили в Совфеде
США не смогут сменить власть в Иране, народ не позволит, заявили в Совфеде - РИА Новости, 02.03.2026
США не смогут сменить власть в Иране, народ не позволит, заявили в Совфеде
Народ Ирана не позволит США сменить власть в стране, считает руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с Собранием Исламского Совета Ирана Дмитрий... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T15:41:00+03:00
2026-03-02T15:41:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
совет федерации рф
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077868430_0:11:3072:1739_1920x0_80_0_0_3997b49a860bcd202c477707d5345445.jpg
https://ria.ru/20260302/ssha-2077919032.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077868430_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0cc8cec80a0805ab4bf3339937b97fb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, совет федерации рф, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Совет Федерации РФ, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
США не смогут сменить власть в Иране, народ не позволит, заявили в Совфеде

Василенко: народ Ирана не позволит США сменить власть в стране

© AP Photo / Vahid SalemiПоврежденное здание больницы имени Ганди в Тегеране
Поврежденное здание больницы имени Ганди в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Поврежденное здание больницы имени Ганди в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Народ Ирана не позволит США сменить власть в стране, считает руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с Собранием Исламского Совета Ирана Дмитрий Василенко.
"Не получится ничего, не получится никакого наследного принца привести к власти в Иране. Этого не произойдёт никогда. Иранский народ не позволит. Тем более сейчас, когда гибнут гражданские лица, когда гибнут дети, когда идут удары по гражданскому населению, когда уже есть жертвы, их оплакивают в Иране, проклинают в войну", - сказал Василенко ИС "Вести".
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
США хотят убедить соседей Ирана начать с ним войну, сообщил источник
Вчера, 15:22
По его мнению, ничего не произойдёт такого, что "могло бы говорить о смене режима или какой-то там революции, контрреволюции, ничего этого не произойдёт".
Василенко также полагает, что президент США Дональд Трамп, говоря об обращениях к нему с иранской стороны, просто ждет ответную реакцию – "вот, они хотят со мной поговорить". И, понимает, что Штаты развязали войну.
"И эта война проходит не совсем по плану Соединенных Штатов. Потому что ему уже хочется разговаривать. Он думал, что все произойдёт достаточно быстро. Они уничтожат, убьют лидера. И после этого начнутся, скорее всего, демонстрации. Он же ещё призывал - выходите на улицы, берите власть в свои руки. А я думаю, что аналитическое управление Соединенных Штатов, ЦРУ разучились работать", - сказал политик.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампСовет Федерации РФЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала