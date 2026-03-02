США не смогут сменить власть в Иране, народ не позволит, заявили в Совфеде

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Народ Ирана не позволит США сменить власть в стране, считает руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с Собранием Исламского Совета Ирана Дмитрий Василенко.

По его мнению, ничего не произойдёт такого, что "могло бы говорить о смене режима или какой-то там революции, контрреволюции, ничего этого не произойдёт".