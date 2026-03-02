США не смогут сменить власть в Иране, народ не позволит, заявили в Совфеде

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Народ Ирана не позволит США сменить власть в стране, считает руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с Собранием Исламского Совета Ирана Дмитрий Василенко.
"Не получится ничего, не получится никакого наследного принца привести к власти в Иране. Этого не произойдёт никогда. Иранский народ не позволит. Тем более сейчас, когда гибнут гражданские лица, когда гибнут дети, когда идут удары по гражданскому населению, когда уже есть жертвы, их оплакивают в Иране, проклинают в войну", - сказал Василенко ИС "Вести".
По его мнению, ничего не произойдёт такого, что "могло бы говорить о смене режима или какой-то там революции, контрреволюции, ничего этого не произойдёт".
Василенко также полагает, что президент США Дональд Трамп, говоря об обращениях к нему с иранской стороны, просто ждет ответную реакцию – "вот, они хотят со мной поговорить". И, понимает, что Штаты развязали войну.
"И эта война проходит не совсем по плану Соединенных Штатов. Потому что ему уже хочется разговаривать. Он думал, что все произойдёт достаточно быстро. Они уничтожат, убьют лидера. И после этого начнутся, скорее всего, демонстрации. Он же ещё призывал - выходите на улицы, берите власть в свои руки. А я думаю, что аналитическое управление Соединенных Штатов, ЦРУ разучились работать", - сказал политик.