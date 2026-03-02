Рейтинг@Mail.ru
"Раковая опухоль Европы". Фон дер Ляйен унизили после заявления об Иране
18:46 02.03.2026
"Раковая опухоль Европы". Фон дер Ляйен унизили после заявления об Иране
Пользователи социальной сети X активно обсуждают заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС должен заняться деэскалацией и предотвращением... РИА Новости, 02.03.2026
в мире, иран, сша, израиль, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, оон, военная операция сша и израиля против ирана, сергей лавров
В мире, Иран, США, Израиль, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана, Сергей Лавров

"Раковая опухоль Европы". Фон дер Ляйен унизили после заявления об Иране

© AP Photo / Omar HavanaГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Пользователи социальной сети X активно обсуждают заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС должен заняться деэскалацией и предотвращением конфликта в Иране.
"Во-первых, вы не имеете права голоса в вопросах внешней политики; каждое ваше блестящее выступление на эту тему является прямым нарушением европейских договоров. Во-вторых, никому не интересно ваше мнение. В-третьих, перестаньте звонить главам иностранных государств и вести себя так, будто вы очень важны; они знают, кто вы, из-за вас мы выглядим нелепо", — обрушился с критикой один.
Портрет Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
На Западе выступили с тревожным предупреждением США после убийства Хаменеи
Вчера, 17:03
"Зло развращает и разрушает все, к чему прикасается. Она — раковая опухоль Европы и хочет распространиться и на Иран", — отметил другой.
"Ничто из того, что вы говорите, не имеет никакого веса, поэтому я не буду тратить свое время на то, чтобы снова слушать эти лицемерные высказывания, и даже не буду читать ваш пост до конца", — заявил третий пользователь.
"О, как трогательно, когда самопровозглашенная хранительница мира и демократии проповедует "стабильность", утопая в собственном болоте коррупции. Ничто так не говорит о надежности, как поучения Ирану о честности, когда ваша собственная империя живет за счет денег лоббистов, и теневых энергетических сделок", — заключил еще один.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".

В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
На Западе забили тревогу из-за угрозы для Трампа после ударов по Ирану
Вчера, 17:54
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
