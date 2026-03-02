"Раковая опухоль Европы". Фон дер Ляйен унизили после заявления об Иране

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Пользователи социальной сети X активно обсуждают заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС должен заняться деэскалацией и предотвращением конфликта в Иране.
"Во-первых, вы не имеете права голоса в вопросах внешней политики; каждое ваше блестящее выступление на эту тему является прямым нарушением европейских договоров. Во-вторых, никому не интересно ваше мнение. В-третьих, перестаньте звонить главам иностранных государств и вести себя так, будто вы очень важны; они знают, кто вы, из-за вас мы выглядим нелепо", — обрушился с критикой один.
"Зло развращает и разрушает все, к чему прикасается. Она — раковая опухоль Европы и хочет распространиться и на Иран", — отметил другой.
"Ничто из того, что вы говорите, не имеет никакого веса, поэтому я не буду тратить свое время на то, чтобы снова слушать эти лицемерные высказывания, и даже не буду читать ваш пост до конца", — заявил третий пользователь.
"О, как трогательно, когда самопровозглашенная хранительница мира и демократии проповедует "стабильность", утопая в собственном болоте коррупции. Ничто так не говорит о надежности, как поучения Ирану о честности, когда ваша собственная империя живет за счет денег лоббистов, и теневых энергетических сделок", — заключил еще один.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".
В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
