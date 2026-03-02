Ученица во время урока информатики. Архивное фото

Ученица во время урока информатики

© iStock.com / AnnaStills Ученица во время урока информатики

Школьники могут начать изучать ИИ на уроках информатики

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Минпросвещения РФ предложило применять программные средства на основе искусственного интеллекта на уроках информатики в школах, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Геоскан".

"Раздел "Информатика" закрепляет применение программных средств на основе искусственного интеллекта для решения практических задач. Углубленный уровень включает машинное обучение, анализ данных, построение моделей и использование нейросетевых алгоритмов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в случае принятия проекта Минпросвещения РФ на "Основах безопасности и защиты Родины" школьникам будут рассказывать о применении беспилотных летательных аппаратов и морских беспилотных аппаратов.

"Беспилотники на занятиях рассматриваются как сочетание конструирования, пилотирования и программирования. Искусственный интеллект при работе с БАС решает задачи обработки данных, построения моделей и обеспечения автономного выполнения полетных заданий", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора по направлению "Образование" компании "Геоскан Москва" Даниила Золотника.