03:32 02.03.2026
Школьники могут начать изучать ИИ на уроках информатики
Ученица во время урока информатики
Ученица во время урока информатики
© iStock.com / AnnaStills
Ученица во время урока информатики. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Минпросвещения РФ предложило применять программные средства на основе искусственного интеллекта на уроках информатики в школах, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Геоскан".
"Раздел "Информатика" закрепляет применение программных средств на основе искусственного интеллекта для решения практических задач. Углубленный уровень включает машинное обучение, анализ данных, построение моделей и использование нейросетевых алгоритмов", - говорится в сообщении.
Кроме того, в случае принятия проекта Минпросвещения РФ на "Основах безопасности и защиты Родины" школьникам будут рассказывать о применении беспилотных летательных аппаратов и морских беспилотных аппаратов.
"Беспилотники на занятиях рассматриваются как сочетание конструирования, пилотирования и программирования. Искусственный интеллект при работе с БАС решает задачи обработки данных, построения моделей и обеспечения автономного выполнения полетных заданий", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора по направлению "Образование" компании "Геоскан Москва" Даниила Золотника.
Ранее министерство просвещения России включило учебники "Введение в искусственный интеллект" для пятых–шестых, седьмых–восьмых и девятых классов в федеральный перечень школьных пособий.
