В городе Апостолово на Украине прогремел взрыв

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник в Апостолово Днепропетровской области на Украине, сообщил мэр города Андрей Оса.

Ранее в понедельник, в 15.10 мск, он же на той же площадке сообщал о взрыве в Апостолове.