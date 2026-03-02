Рейтинг@Mail.ru
Источник опроверг информацию о ракетном ударе по офису Нетаньяху - РИА Новости, 02.03.2026
14:02 02.03.2026 (обновлено: 14:13 02.03.2026)
Источник опроверг информацию о ракетном ударе по офису Нетаньяху
Источник опроверг информацию о ракетном ударе по офису Нетаньяху
Информированный источник в Иерусалиме опроверг РИА Новости информацию о том, что офис премьера Биньямина Нетаньяху подвергся ракетному удару со стороны Ирана. РИА Новости, 02.03.2026
иерусалим, в мире, иран, израиль, биньямин нетаньяху, корпус стражей исламской революции, военная операция сша и израиля против ирана
Источник опроверг информацию о ракетном ударе по офису Нетаньяху

© AP Photo / Nathan HowardПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мар - РИА Новости. Информированный источник в Иерусалиме опроверг РИА Новости информацию о том, что офис премьера Биньямина Нетаньяху подвергся ракетному удару со стороны Ирана.
"Информация неверна", - рассказал источник.
Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил об ударе утром 2 марта по офису премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.
