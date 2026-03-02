https://ria.ru/20260302/udar-2077893509.html
Источник опроверг информацию о ракетном ударе по офису Нетаньяху
Источник опроверг информацию о ракетном ударе по офису Нетаньяху - РИА Новости, 02.03.2026
Источник опроверг информацию о ракетном ударе по офису Нетаньяху
Информированный источник в Иерусалиме опроверг РИА Новости информацию о том, что офис премьера Биньямина Нетаньяху подвергся ракетному удару со стороны Ирана. РИА Новости, 02.03.2026
иерусалим
в мире
иран
израиль
биньямин нетаньяху
корпус стражей исламской революции
военная операция сша и израиля против ирана
Источник опроверг информацию о ракетном ударе по офису Нетаньяху
