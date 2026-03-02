Рейтинг@Mail.ru
04:16 02.03.2026
"Хезболлах" заявила о нанесении удара по израильской базе ПРО
"Хезболлах" заявила о нанесении удара по израильской базе ПРО
© IRNA Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли ракетные удары по израильским базам
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли ракетные удары по израильским базам. Архивное фото
БЕЙРУТ, 2 мар - РИА Новости. Ливанское проиранское движение "Хезболлах" заявило о нанесении удара по израильской базе ПРО в окрестностях Хайфы.
"Мы нанесли удар залпом ракет и эскадрильей беспилотников по объекту противоракетной обороны Мишмар ха-Кармель к югу от Хайфы", - говорится в заявлении группировки.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Израиль утвердил планы продолжения операции против Ирана
