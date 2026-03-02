https://ria.ru/20260302/udar-2077769329.html
"Хезболлах" заявила о нанесении удара по израильской базе ПРО
"Хезболлах" заявила о нанесении удара по израильской базе ПРО - РИА Новости, 02.03.2026
"Хезболлах" заявила о нанесении удара по израильской базе ПРО
Ливанское проиранское движение "Хезболлах" заявило о нанесении удара по израильской базе ПРО в окрестностях Хайфы. РИА Новости, 02.03.2026
