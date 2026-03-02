Рейтинг@Mail.ru
Войска "Центра" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 02.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 02.03.2026 (обновлено: 12:14 02.03.2026)
Войска "Центра" заняли более выгодные рубежи
Войска "Центра" заняли более выгодные рубежи
Российские подразделения группировки "Центр", улучшив положение по переднему краю, уничтожили за сутки до 320 военнослужащих ВСУ, четыре боевые бронированные... РИА Новости, 02.03.2026
Войска "Центра" заняли более выгодные рубежи

ВСУ потеряли до 320 военных в зоне действия войск "Центра"

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", улучшив положение по переднему краю, уничтожили за сутки до 320 военнослужащих ВСУ, четыре боевые бронированные машины, три орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 320 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 16 автомобилей. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Как отметили в Минобороны, подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, двух егерских бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новоалександровка, Ленина, Белицкое, Новый Донбасс, Новопавловка, Новониколаевка Донецкой Народной Республики и Новогригоровка Днепропетровской области.
