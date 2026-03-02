Войска "Центра" заняли более выгодные рубежи

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", улучшив положение по переднему краю, уничтожили за сутки до 320 военнослужащих ВСУ, четыре боевые бронированные машины, три орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ.