Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ сообщила об ударах по штаб-квартирам Министерства разведки Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:20 02.03.2026 (обновлено: 22:48 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/tsakhal-2078037008.html
ЦАХАЛ сообщила об ударах по штаб-квартирам Министерства разведки Ирана
ЦАХАЛ сообщила об ударах по штаб-квартирам Министерства разведки Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
ЦАХАЛ сообщила об ударах по штаб-квартирам Министерства разведки Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удары по более чем десяти штаб-квартирам Министерства разведки Ирана. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T22:20:00+03:00
2026-03-02T22:48:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
иран
сша
корпус стражей исламской революции
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939943146_7:0:914:510_1920x0_80_0_0_f2e5ac0f635658db1c44ed1d523f1cea.png
https://ria.ru/20260302/ssha-2078036790.html
https://ria.ru/20260302/zelenskiy-2078013599.html
израиль
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939943146_121:0:801:510_1920x0_80_0_0_2c57eb605eb704a42dab44b7e12fe916.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
военная операция сша и израиля против ирана, израиль, иран, сша, корпус стражей исламской революции, в мире
Военная операция США и Израиля против Ирана, Израиль, Иран, США, Корпус стражей исламской революции, В мире
ЦАХАЛ сообщила об ударах по штаб-квартирам Министерства разведки Ирана

ЦАХАЛ сообщила об ударах по более чем десяти штабам Министерства разведки Ирана

© Israel Defense ForcesИстребитель ВВС Израиля F-35I
Истребитель ВВС Израиля F-35I - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Israel Defense Forces
Истребитель ВВС Израиля F-35I. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удары по более чем десяти штаб-квартирам Министерства разведки Ирана.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Иранское агентство ISNA 1 марта передало, что член высшего командования армии из Министерства разведки Ирана Хадж-Мохаммад Басери погиб в Тегеране в результате атаки США и Израиля.
Антиамериканский баннер в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
В США заявили, что не планируют оккупировать Иран или захватывать его нефть
Вчера, 22:18
"ЦАХАЛ нанесла удары по более чем десяти штаб-квартирам Министерства разведки Ирана, а также по многочисленным штаб-квартирам Корпуса стражей исламской революции. Удары были направлены на дополнительные штаб-квартиры, где разведка ЦАХАЛ выявила активность", — говорится в сообщении в Telegram-канале армии.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана — аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"Угроза для Зеленского". На Украине запаниковали из-за случившегося в Иране
Вчера, 20:13
 
Военная операция США и Израиля против ИранаИзраильИранСШАКорпус стражей исламской революцииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала