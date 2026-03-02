ЦАХАЛ сообщила об ударах по штаб-квартирам Министерства разведки Ирана

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удары по более чем десяти штаб-квартирам Министерства разведки Ирана.
Иранское агентство ISNA 1 марта передало, что член высшего командования армии из Министерства разведки Ирана Хадж-Мохаммад Басери погиб в Тегеране в результате атаки США и Израиля.
"ЦАХАЛ нанесла удары по более чем десяти штаб-квартирам Министерства разведки Ирана, а также по многочисленным штаб-квартирам Корпуса стражей исламской революции. Удары были направлены на дополнительные штаб-квартиры, где разведка ЦАХАЛ выявила активность", — говорится в сообщении в Telegram-канале армии.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана — аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.