Трусова вызывает постановщика из Франции: Русская ракета готовится к зарубе

Александра Трусова не просто решила вернуться в спорт, а сделать это с максимальной помпезностью. РИА Новости Спорт сообщило, что программы вице-чемпионке Олимпийских игр-2022 планирует поставить культовый хореограф с мировым именем. Что же будет?

Восприятие таких, как Трусова, поменялось

Подобное развитие событий кажется чрезвычайно необычным, если учитывать контекст. Еще зимой РИА Новости сообщило, что Трусова возвращается под руководством Этери Тутберидзе.

Штаб легендарного тренера известен не только уникальными методиками подготовки, но и утилитарным подходом к постановкам. Многие годы за программы отвечает дуэт хореографа Даниила Глейхенгауза и самой Этери Георгиевны, и к качеству их творений не было вопросов. Штучные, насыщенные интересной хореографией работы принесли их ученикам множество побед.

И тут – работа с другим хореографом. Казалось бы, вздор, но при еще более детальном рассмотрении кажется, что все как раз-таки логично. На самом деле в штабе Тутберидзе уже в некотором роде сотрудничали с Ришо, причем недавно. С его программами побеждал на чемпионате Европы этого сезона Ника Эгадзе. В целом же выбор французского специалиста выглядит отличным шагом. По данным РИА Новости, инициатором сотрудничества выступает сама Александра, и присматривалась к нему она уже некоторое время.

За время простоя наше фигурное катание ушло вперед, и даже таким легендам, как Трусова, нужно догонять. Да, нельзя сказать, что у нас случился новый бум ультра-си. Если взглянуть трезвым взглядом, обнаружится, что со времен, когда блистала Александра, сложных прыжков в российском женском одиночном стало только меньше. Казалось бы, выигрышная ситуация для Русской ракеты, во все времена славившейся четверными. Даже сейчас, только-только начав входить в полноценный тренировочный ритм, Александра уже вернула в арсенал самый дорогой квад – лутц.

Но на деле все не так однозначно. Во-первых, важную роль сыграет то, насколько удачно будет складываться вся остальная программа (а точнее – программы). Даже Олимпиада в Милане, в ходе которой было не так уж много женских ультра-си, показала, что четверные и тройной аксель становятся аргументом только при чистом исполнении всего остального контента. А во-вторых, за эти несколько лет поменялось восприятие – и фигурного катания в целом, и фигуристов формации Трусовой в нем.

© Getty Images / Elsa - International Skating Union Хореограф Бенуа Ришо © Getty Images / Elsa - International Skating Union Хореограф Бенуа Ришо

Мы не первый год говорим о том, что ISU мечтает о доминировании роли программ и компонентов над техникой. Многие из последних инициатив фигурных чиновников лишь подтверждают это, а планы убедить мировую общественность в крайней важности внедрения технической и артистической программ вместо короткой и произвольной окончательно закрепляют курс.

Всем своим естеством ISU посылает фигуристам и тренерам четкий сигнал - если качественного баланса между техникой и программами добиться не удается (он вообще покоряется лишь единицам в мире), они выбирают второе. Большой парадокс федерации, борющейся с мощным падением уровня вовлеченности аудитории – вместо попыток сделать восприятие спорта более простым и вместе с тем объективным, они уходят в тотальную субъективщину. И ждут, конечно же, головокружения от успехов.

Что такое Russian Style по Бенуа?

Для тех фигуристов, кто сделал себе имя за счет прыжковой техники, этот сигнал звучит однозначно – любыми путями ищи хотя бы подобие баланса или, скорее всего, проиграешь. Самым ярким примером подобных преобразований стал одновременно с этим и самый яркий прыгун современности – Илья Малинин. Всего за несколько лет он прошел путь от чистого джамп-киллера до фигуриста, за постановками которого интересно наблюдать. Причем Илья добился этого отнюдь не типичным путем. Вместо плавности движений и изощренной хореографии он в большей степени сосредоточился на акробатике и в некотором роде эпатаже – и этот оригинальный подход принес результат.

Становится очевидным, что Трусовой, если ее планы вернуться не только на наши, но и международные старты поистине тверды, нужно идти схожим путем – иначе есть риск оказаться неактуальной. Ее цель на будущее – не просто обрести хорошую программу для решения локальных задач, а напитаться новым видением и понять, как открыть в себе новые грани таланта и выйти на другой уровень восприятия в глазах зрителей и судей.

Кажется, здесь и сейчас в мире не так уж много хореографов, кто справился бы с этой задачей лучше Ришо. Во-первых, он, безусловно, отличный постановщик. Это подтверждают и награды (пару лет назад ISU официально признал его лучшим хореографом года), и солидная очередь к нему на запись. Сейчас Бенуа ставит программы едва ли не половине мирового топа. И подобный спрос возник не на пустом месте.

Во-вторых, его подход отличается от других. Не стоит, впрочем, возносить Бенуа над другими, не менее талантливыми хореографами. Речь не о разрывных, доселе невиданных движениях или о чем-то сопоставимом, а о самом взгляде на то, какой должна быть программа.

О том, чем взгляд Ришо отличается от остальных, в интервью РИА Новости рассказывал известный российский тренер в танцах на льду Алексей Горшков. В текущем сезоне ученики Алексея Юрьевича – Василиса Кагановская/Максим Некрасов – катают произвольный танец как раз от Бенуа. Эта программа помогла им стать серебряными призерами чемпионата России.

"Его стиль – в лаконичности, - говорил Горшков. - Мы очень много обсуждали с Бенуа, в чем заключается Russian Style танцев на льду. Пришли к мнению, что это обилие взмахов рукой, постоянно надо куда-то бежать. Перманентный разрыв аорты. Идеальный пример подобного, на мой взгляд, Наталья Бестемьянова /Андрей Букин. В этом стиле ставил и я сам. Бенуа рассказывал, что учился на моих программах, приводил мне множество примеров. А сейчас так получилось, что я учусь у него.

Он считает, что не нужно перегружать программу лишними деталями – она должна быть стильной и аккуратной. И посмотрев на то, что он сделал для Василисы с Максимом в этом сезоне, я могу сказать, что у него получилось. Не буду бросаться громкими словами, что это "шедевр", но этот подход в современных танцах на льду точно работает".

Чуть более детально суть работы французского специалиста сформулировал для РИА Новости один из хореографов, хорошо знакомых с работой Ришо:

"Его подход – в создании эстетики под каждого заказчика. Он не делает цельных, законченных историй и закрученных сюжетов, но с точки зрения красоты исполнения – все чисто и достаточно детально. Более того, Бенуа хорош тем, что может найти подход едва ли не к каждому. Даже если вы придете к нему и попросите поставить вам что-то, он сделает – и это будет красиво".

Исходя из всего вышеописанного, можно прийти к выводу, что Ришо отличается своего рода универсальным созданием красоты в ее лаконичной, не перегруженной глубинной историей форме. Причем, что примечательно, он создает ее под ключ, занимаясь практически всеми сопутствующими деталями – начиная костюмом и заканчивая прической.

© РИА Новости Александра Трусова и Этери Тутберидзе © РИА Новости Александра Трусова и Этери Тутберидзе

Сдержанность, стиль и аккуратность контрастируют с тем, к чему привыкли российские болельщики в исполнении наших хореографов. Тот же произвольный танец Кагановской/Некрасова многими воспринимался как глоток свежего воздуха и "импортный" продукт – несмотря даже на то, что лиричной темой под Rain, In Your Black Eyes Эцио Боссо в широком смысле никого уже не удивишь.

Любопытно, кстати, что Кагановская/Некрасов тоже приходили к Ришо не за отдельной программой (с чем прекрасно справились бы и специалисты в России). Целью этого сотрудничества было расширение творческого кругозора и открытие себя в новом стиле, который мог бы стать для них ультимативным оружием в будущем. Вероятно, по этому же пути хочет пойти и Трусова.

Но есть и еще одна причина популярности Ришо в мире. Негласно ее можно назвать "судейской - и разложить на несколько граней. Первая – его программы очень легко воспринимаются арбитрами по всему миру. Беглый опрос РИА Новости среди фигурнокатательных судей показал, что на имя Ришо в списке постановщиков большинство по умолчанию реагируют с энтузиазмом. Возможно, дело в той самой воздушной эстетике, не перегруженной лишними деталями – такие программы легче "считываются" (что особенно важно, когда сидишь в судейской панели по полдня) и с бОльшим удовольствием судятся.

Вторая причина – работа с Ришо предоставляет фигуристу широкие возможности для нетворкинга. По этой причине многие спортсмены мечтают попасть к нему на сборы в Италию. Дело в том, что на них также приезжают видные судьи по фигурному катанию – и с ними можно пообщаться. Не договориться на будущее, конечно же. Но установить личный контакт и выслушать рекомендации от людей, оценки которых в ближайшем будущем могут определить твое место в турнирной таблице на поверку может оказаться чем-то не менее ценным.