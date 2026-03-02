Рейтинг@Mail.ru
Трамп пригрозил силовикам Ирана смертью, если они не сложат оружие - РИА Новости, 02.03.2026
00:35 02.03.2026 (обновлено: 00:36 02.03.2026)
Трамп пригрозил силовикам Ирана смертью, если они не сложат оружие
Трамп пригрозил силовикам Ирана смертью, если они не сложат оружие - РИА Новости, 02.03.2026
Трамп пригрозил силовикам Ирана смертью, если они не сложат оружие
Президент США Дональд Трамп утверждает, что иранских силовиков и военных ждет смерть, если после американской атаки они не сложат оружие. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T00:35:00+03:00
2026-03-02T00:36:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
али хаменеи
владимир путин
корпус стражей исламской революции
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, али хаменеи, владимир путин, корпус стражей исламской революции, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Владимир Путин, Корпус стражей исламской революции, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп пригрозил силовикам Ирана смертью, если они не сложат оружие

Трамп: иранских силовиков ждет смерть, если они не сложат оружие

© REUTERS / Kevin Lamarque
Дональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что иранских силовиков и военных ждет смерть, если после американской атаки они не сложат оружие.
"Я снова призываю Корпус стражей исламской революции, иранскую армию, полицию сложить оружие и получить полный иммунитет, или несомненную смерть. Смерть станет фактом, это не будет приятно", - сказал Трамп в видеообращении.
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Страны Персидского залива пригрозили ответом Ирану
00:34
Иранский народ он призвал использовать момент, заявив, что исполнил данное гражданам страны обещание. "Остальное зависит от вас. Мы будем с вами, чтобы помочь", - сказал Трамп.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому ядерному досье между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Обстановка на месте падения иранской ракеты в Иерусалиме, Израиль - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
СМИ: в результате удара Ирана по Иерусалиму пострадали три человека
00:32
 
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Владимир Путин, Корпус стражей исламской революции, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
