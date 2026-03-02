Трамп пригрозил силовикам Ирана смертью, если они не сложат оружие

ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что иранских силовиков и военных ждет смерть, если после американской атаки они не сложат оружие.

Иранский народ он призвал использовать момент, заявив, что исполнил данное гражданам страны обещание. "Остальное зависит от вас. Мы будем с вами, чтобы помочь", - сказал Трамп.