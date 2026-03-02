Рейтинг@Mail.ru
США в результате ударов по Ирану поразили сотни целей, заявил Трамп
00:19 02.03.2026
США в результате ударов по Ирану поразили сотни целей, заявил Трамп
США в результате ударов по Ирану поразили сотни целей, заявил Трамп - РИА Новости, 02.03.2026
США в результате ударов по Ирану поразили сотни целей, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп объявил, что в результате ударов США по Ирану поражены сотни целей, включая объекты КСИР, системы ПРО, здание ВМС и девять кораблей. РИА Новости, 02.03.2026
в мире
сша
иран
дональд трамп
корпус стражей исламской революции
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, иран, дональд трамп, корпус стражей исламской революции, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Дональд Трамп, Корпус стражей исламской революции, Военная операция США и Израиля против Ирана
США в результате ударов по Ирану поразили сотни целей, заявил Трамп

Трамп: США в результате ударов по Ирану поразили сотни целей

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 2 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил, что в результате ударов США по Ирану поражены сотни целей, включая объекты КСИР, системы ПРО, здание ВМС и девять кораблей.
"Мы поразили сотни целей в Иране, включая объекты Корпуса стражей Исламской революции, иранские системы противовоздушной обороны. Только что было объявлено, что мы уничтожили девять кораблей и здание их военно-морского флота", – заявил президент США.
Видео обращения президента США опубликовано на его страничке в соцсети Truth Social.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Трамп рассказал, сколько продлится операция США против Ирана
В миреСШАИранДональд ТрампКорпус стражей исламской революцииВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
