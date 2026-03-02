https://ria.ru/20260302/tramp-2077753257.html
США в результате ударов по Ирану поразили сотни целей, заявил Трамп
США в результате ударов по Ирану поразили сотни целей, заявил Трамп - РИА Новости, 02.03.2026
США в результате ударов по Ирану поразили сотни целей, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп объявил, что в результате ударов США по Ирану поражены сотни целей, включая объекты КСИР, системы ПРО, здание ВМС и девять кораблей. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T00:19:00+03:00
2026-03-02T00:19:00+03:00
2026-03-02T00:21:00+03:00
в мире
сша
иран
дональд трамп
корпус стражей исламской революции
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076560617_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c5bc8be3654304e5e267b1b8ecfb66ee.jpg
https://ria.ru/20260301/tramp-2077749655.html
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076560617_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_0346bea0457cca2e98a0ba44be86d16a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, дональд трамп, корпус стражей исламской революции, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Дональд Трамп, Корпус стражей исламской революции, Военная операция США и Израиля против Ирана
США в результате ударов по Ирану поразили сотни целей, заявил Трамп
Трамп: США в результате ударов по Ирану поразили сотни целей