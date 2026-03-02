Трамп показал России, что делать с Зеленским. Зеленский согласен

Убийство высшего политического руководства Ирана во главе с верховным аятоллой Али Хаменеи породило у всех экзистенциальный вопрос: это что теперь, новая нормальность? Убивать мировых лидеров в первые минуты войны, развязанной под тем предлогом, что их страны не соответствуют нашим представлениям о прекрасном? Раньше и предлогов таких не существовало, и убивать легитимных глав государств — членов ООН было не принято.

Сателлиты США в данной ситуации предпочли поцеловать сюзерену перстень и согласиться — да, теперь так. Между прочим, далеко не все, но такие нашлись. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала агрессию США и написала, что со смертью Хаменеи у народа Ирана появилась надежда. Украина объявила по поводу убийства аятоллы, что "нет ничего лучше смерти диктатора". Очень смешно пытается вклиниться в очередь на целование перстня Трампу маленькая Латвия. Ее МИД заявил, что "мир не прольет слез из-за кровожадного Хаменеи", и осудил атаки Ирана на американские военные объекты, назвав их "неспровоцированными". Фактически это требование наблюдающего за изнасилованием к жертве не портить настроение своими криками.

Абсолютное большинство стран мира хранят потрясенное молчание — возможно, некоторые на какое-то время в самом деле потеряли дар речи. Потому что действия США по природе своей асоциальны. Человеческое общество функционирует за счет набора определенных норм, правил — без них мы бы давно поубивали друг друга. К международным отношениям это относится так же, как к любым другим отношениям между людьми.

Вашингтон сегодня устанавливает как единственную норму право сильного в самой зоологической форме. Нам пошли на уступки в переговорах, мы их за это всех разбомбили и убили. Почему? Потому что можем!

Отдельный разговор в этой связи про Россию. В России на этих выходных многие всерьез заговорили, что мы — как раз та страна, которую новые правила международного общения от Дональда Трампа могли бы устроить. Они ей выгодны, а риски, в отличие от других стран, некритичны. В "дивном новом мире" Россия могла бы с неведомой доселе легкостью решать свои проблемы. С соседями, например. Хотя бы потому, что Россия — одна из двух стран мира, способных этот мир уничтожить. У нее стратегический ядерный паритет с США, а прочим с Россией вообще не равняться в части военной силы.

Другие говорят, что новый мир, созданный по правилам жизни Дональда Трампа, будет такой, что жить в нем не захочется даже в условиях военной непобедимости. Не жизнь, а борьба за жизнь с короткими перебежками от бункера к бункеру. Война всех против всех.

Решается эта дилемма очень легко. Кто какие правила игры выбирает, с теми по таким правилам и надо играть. Это будет бесспорно и справедливо: они ведь сами выбрали эти правила.

Взять Украину, которая считает, что "нет ничего лучше убийства диктатора". Мы с ней согласны. Вот, например, сидящий в кресле президента Украины господин Зеленский, он по гамбургскому счету кто? Срок его президентских полномочий истек два года назад, выборов нет и не было, а Зеленский до сих пор отдает приказы и принимает решения. Что сегодня Украина, как не диктатура, если самые частые новости оттуда — про то, как местные людоловы-военкомы (ТЦК) гоняются за украинцами как за скотиной, чтобы бросить ее на убой? Давайте дадим народу Украины надежду и разбомбим резиденцию Зеленского такими же ракетами, как те, которыми американцы разбомбили резиденцию Хаменеи.

С Урсулой фон дер Ляйен в смысле легитимности тоже не совсем понятно, кто она вообще такая. Во всяком случае, не демократический лидер, потому что никакой народ ее никуда не выбирал. Даже западные элиты подтверждают эту небесспорную легитимность: уже были казусы, когда главу Еврокомиссии просили удалиться с международных саммитов на вопросах, которые могут решать только всенародно избранные национальные лидеры.

России про Урсулу фон дер Ляйен понятно другое. Возглавляемая ею евробюрократия рвет жилы, чтобы найти денег на продление жизни киевскому режиму, усиленно готовить Европу к войне с Россией, чего не скрывает, и связывает все свое будущее с подготовкой к этой войне. Мы ведь усвоили из западных СМИ, что удары США и Израиля по Ирану были "превентивными". Иначе бы Иран ударил по США и Израилю. Возможно, превентивные удары по недемократической Еврокомиссии избавят Россию от большой войны и дадут народам Европы надежду.

Даже про маленькую Латвию можно припомнить, что эта гордая "демократия" началась с того, что лишила гражданских прав, в том числе избирательных, более трети постоянных жителей — работников и налогоплательщиков. Хотя можно и не вспоминать. По правилам США, главное — это сила. А предлог всегда можно придумать. "Дядя, купи кирпич".

Такими методами Россия в самом деле быстро решит проблемы с соседями. И при этом не превратит жизнь на планете — и свою в том числе — в ад на земле. Цивилизация сохранится, человеческий род не откатится обратно к неандертальцам. Потому что абсолютное большинство стран мира исходят из того, что человек — существо социальное и разумное, и не готовы менять социальные нормы на принцип пожирания сильными слабых. Между ними эти правила продолжат работать.