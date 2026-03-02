https://ria.ru/20260302/spetsoperatsiya-2077772675.html
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Днепропетровской области
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Днепропетровской области
Расчет самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" группировки войск "Восток" уничтожил пункт управления БПЛА и опорные пункты ВСУ в Днепропетровской... РИА Новости, 02.03.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днепропетровская область
вооруженные силы украины
россия
днепропетровская область
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Днепропетровской области
