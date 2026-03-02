Рейтинг@Mail.ru
Сорин заявил, что его удивили слова Непряевой об отсутствии поддержки из РФ
Лыжные гонки
 
14:54 02.03.2026
Сорин заявил, что его удивили слова Непряевой об отсутствии поддержки из РФ
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Сорин заявил, что его удивили слова Непряевой об отсутствии поддержки из РФ

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал в интервью РИА Новости, что его удивили и расстроили слова Дарьи Непряевой об отсутствии поддержки из России.
Ранее Непряева во время Олимпиады заявила, что чувствует недостаток поддержки на родине и знает, что многие считают ее нахождение на Олимпиаде незаслуженным.
"Безусловно, удивило и немного расстроило. Если она так думает уже на Олимпийских играх, значит у нее внутри есть определенное психологическое давление. И самое интересное: я мало знаю людей в нашей команде, кто реально считал бы, что Дарья не заслуживает этого места. По прошлому сезону было видно: она одна из сильнейших лыжниц России. Да, не сильнейшая, но если говорить о праве участвовать, я уверен: она бы это место завоевала и через отбор", - сказал Сорин.
"Может быть, не во всех дисциплинах, возможно, для нее было бы лучше бежать те дистанции, где она сильнее. На Кубке мира от страны обычно стартует шесть человек, уверен, Дарья входила бы в эти шесть. На Олимпиаде - четыре человека, и я не сомневаюсь, что она бы отобралась. Это больше были ее эмоции", - добавил тренер.
По его словам, Непряевой действительно было непросто психологически. "В отличие от Савелия Коростелева, который в этом сезоне успел выиграть несколько этапов Кубка России, Дарья начинала сезон достаточно тяжело и не заезжала в топ-3. После таких результатов лететь на Кубок мира - не так просто", - отметил Сорин.
Полностью интервью с Егором Сориным читайте во вторник на сайте РИА Новости.
