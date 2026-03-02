https://ria.ru/20260302/solntse-2077762932.html
Ученый рассказал, как Солнце может вызвать на Земле новый ледниковый период
2026-03-02T02:37:00+03:00
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Падение солнечной активности, из-за которой на звезде пропадают пятна, опасно и может приводить даже к таким экстремальным климатическим явлениям, как ледниковые периоды, но для этого Солнцу нужно десятилетиями находиться в депрессии, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачёв.
Солнце сейчас демонстрирует спад активности после пика цикла (длится примерно 11 лет), пройденного в 2024 году. Так, в конце февраля с поверхности звезды впервые за четыре года полностью исчезли все пятна. Через четыре дня активные центры с обратной стороны Солнца вновь показались на видимой с Земли
его части. Однако, как ожидается, пятна будут периодически пропадать и дальше.
"Мы не знаем из современной истории периодов длительной высокой активности. А периоды длительного спокойствия знаем — например, минимум Маундера, который совпал с малым ледниковым периодом. Поэтому наука больше "опасается" впадания Солнца в депрессию, так как такие ситуации уже были. Но в любом случае речь идет даже не про годы, а про десятилетия", - сказал Богачёв.
Он уточнил, что долговременные процессы на Солнце несут риски для Земли. В частности, на климат на Земле влияют и очень долгая активность, и очень долгое спокойствие, а нарушение равновесия "неприятно в любую сторону".