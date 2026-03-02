Рейтинг@Mail.ru
Петербуржца задержали по подозрению в убийстве знакомого выстрелом в голову
22:14 02.03.2026
Петербуржца задержали по подозрению в убийстве знакомого выстрелом в голову
Петербуржца задержали по подозрению в убийстве знакомого выстрелом в голову
Петербуржца задержали по подозрению в убийстве знакомого выстрелом в голову
Правоохранители в Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого, которому он выстрелил в голову из ружья во время ссоры
происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Петербуржца задержали по подозрению в убийстве знакомого выстрелом в голову

СК: петербуржец задержан по подозрению в убийстве знакомого выстрелом в голову

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудники следственного комитета
Сотрудники следственного комитета
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сотрудники следственного комитета. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Правоохранители в Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого, которому он выстрелил в голову из ружья во время ссоры, сообщает пресс-служба главного следственного управления СК по городу.
"Предварительным следствием установлено, что 27 февраля текущего года фигурант, находясь в квартире дома на улице Зины Портновой города Санкт-Петербурга, в ходе внезапно возникшего конфликта со своим знакомым, выстрелил из огнестрельного оружия в область головы последнего. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия", - сообщает пресс-служба.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. Перед судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения.
Наручники - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
