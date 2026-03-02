Рейтинг@Mail.ru
Иск об изъятии имущества у экс-судьи Сапеги рассмотрят в закрытом режиме - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:06 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/sapega-2078011980.html
Иск об изъятии имущества у экс-судьи Сапеги рассмотрят в закрытом режиме
Иск об изъятии имущества у экс-судьи Сапеги рассмотрят в закрытом режиме - РИА Новости, 02.03.2026
Иск об изъятии имущества у экс-судьи Сапеги рассмотрят в закрытом режиме
Ворошиловский районный суд Волгограда рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии имущества у семьи нижегородского экс-судьи Вячеслава Сапеги в закрытом режиме,... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T20:06:00+03:00
2026-03-02T20:06:00+03:00
волгоградская область
россия
волгоград
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
нижегородский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073994029_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_6a53b23f7690d5670d0f5978c227dde6.jpg
https://ria.ru/20260302/ivanov-2077947128.html
волгоградская область
россия
волгоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073994029_284:0:2560:1707_1920x0_80_0_0_faee5e2dc597941bb1a3fd5354d9a2b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волгоградская область, россия, волгоград, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), нижегородский областной суд
Волгоградская область, Россия, Волгоград, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Нижегородский областной суд
Иск об изъятии имущества у экс-судьи Сапеги рассмотрят в закрытом режиме

РИА Новости: дело об изъятии имущества у Сапеги пройдет в закрытом режиме

© Фото : Нижегородский областной судВячеслав Сапега
Вячеслав Сапега - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Фото : Нижегородский областной суд
Вячеслав Сапега. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОЛГОГРАД, 2 мар – РИА Новости. Ворошиловский районный суд Волгограда рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии имущества у семьи нижегородского экс-судьи Вячеслава Сапеги в закрытом режиме, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области.
"Дело будет рассматриваться в закрытом режиме. Следующее заседание назначено на 13 марта", - сообщила собеседница агентства.
Ранее Генпрокуратура направила иск в волгоградский суд об обращении в доход государства имущества семьи Сапеги – шести объектов недвижимости и трех автомобилей. В суде уточняли, что ответчиками по делу выступают жена экс-судьи Светлана Сапега, ее родители Анатолий и Лариса Щербинины, а также бывшая супруга Наталья Сапега, которая занимает должность руководителя управления Росреестра по Волгоградской области.
Источник в судейском сообществе сообщал агентству, что председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру РФ материалы для антикоррупционного иска в отношении председателя судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского областного суда Вячеслава Сапеги. Двенадцатого февраля квалификационная коллегия судей Нижегородской области сообщила, что судья Сапега ушел в отставку.
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Суд отказал Тимуру Иванову в допуске нотариуса в СИЗО
Вчера, 16:57
 
Волгоградская областьРоссияВолгоградИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Нижегородский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала