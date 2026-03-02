Иск об изъятии имущества у экс-судьи Сапеги рассмотрят в закрытом режиме

ВОЛГОГРАД, 2 мар – РИА Новости. Ворошиловский районный суд Волгограда рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии имущества у семьи нижегородского экс-судьи Вячеслава Сапеги в закрытом режиме, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области.
"Дело будет рассматриваться в закрытом режиме. Следующее заседание назначено на 13 марта", - сообщила собеседница агентства.
Ранее Генпрокуратура направила иск в волгоградский суд об обращении в доход государства имущества семьи Сапеги – шести объектов недвижимости и трех автомобилей. В суде уточняли, что ответчиками по делу выступают жена экс-судьи Светлана Сапега, ее родители Анатолий и Лариса Щербинины, а также бывшая супруга Наталья Сапега, которая занимает должность руководителя управления Росреестра по Волгоградской области.
Источник в судейском сообществе сообщал агентству, что председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру РФ материалы для антикоррупционного иска в отношении председателя судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского областного суда Вячеслава Сапеги. Двенадцатого февраля квалификационная коллегия судей Нижегородской области сообщила, что судья Сапега ушел в отставку.