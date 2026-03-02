Рейтинг@Mail.ru
Вылетевший из Баку самолет с россиянами из Ирана приземлился в Москве - РИА Новости, 02.03.2026
19:47 02.03.2026 (обновлено: 19:54 02.03.2026)
Вылетевший из Баку самолет с россиянами из Ирана приземлился в Москве
Правительственный самолет, вывезший группу российских нефтяников из Ирана, приземлился в аэропорту Внуково-2, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2026
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Правительственный самолет, вывезший группу российских нефтяников из Ирана, приземлился в аэропорту Внуково-2, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее российский вице-премьер Алексей Оверчук, совершавший визит в Азербайджан, сообщил, что на обратном пути в Москву российский правительственный борт вывезет группу из 32 российских нефтяников из Ирана, приехавших в Баку. Всего, по данным Оверчука, из Ирана в Азербайджан эвакуировалось уже около 50 россиян, а всего для выезда из Ирана в Азербайджан зарегистрировались уже более 500 граждан России.
Ранее посольство России в Азербайджане сообщило, что 1 марта 2026 года начался организованный переход российскими гражданами государственной границы между Ираном и Азербайджаном через пропускной пункт "Астара".
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент Турции Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Эрдоган заявил Рютте о необходимости дипломатии для Ближнего Востока
