Вылетевший из Баку самолет с россиянами из Ирана приземлился в Москве

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Правительственный самолет, вывезший группу российских нефтяников из Ирана, приземлился в аэропорту Внуково-2, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее посольство России в Азербайджане сообщило, что 1 марта 2026 года начался организованный переход российскими гражданами государственной границы между Ираном и Азербайджаном через пропускной пункт "Астара".