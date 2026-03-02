Россиянка рассказала о мерах безопасности в отеле в Дубае

ДУБАЙ, 2 мар — РИА Новости. Российская туристка, ожидающая своего вылета из Объединенных Арабских Эмиратов, поделилась с РИА Новости подробностями о мерах безопасности и ограничениях в обслуживании в своей гостинице, расположенной неподалеку от международного аэропорта Дубая.
"В нашем отеле "Мариотт Маркис" около аэропорта не работает ничего на террасах, не работает бассейн, трансферы не возят на пляж Кайт", — рассказала туристка из Санкт-Петербурга Алена.
Она добавила, что вышла вчера вечером на улицу посмотреть, что за сильный гул раздается снаружи, но охранник отеля "попросил ее уйти внутрь".
По словам туристки, сегодня в Дубае обстановка спокойная, она ожидает информации, на какое число перенесен ее рейс.
В субботу генконсульство России в Дубае сообщало, что призывает граждан соблюдать разумные меры предосторожности, проявлять повышенную внимательность и воздерживаться от поездок, не являющихся необходимыми.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. МИД России осудил нападение Вашингтона и Тель-Авива. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.