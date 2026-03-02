Россиянка рассказала о мерах безопасности в отеле в Дубае

ДУБАЙ, 2 мар — РИА Новости. Российская туристка, ожидающая своего вылета из Объединенных Арабских Эмиратов, поделилась с РИА Новости подробностями о мерах безопасности и ограничениях в обслуживании в своей гостинице, расположенной неподалеку от международного аэропорта Дубая.