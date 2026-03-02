Рейтинг@Mail.ru
Россиянка рассказала о мерах безопасности в отеле в Дубае
17:59 02.03.2026 (обновлено: 19:44 02.03.2026)
Россиянка рассказала о мерах безопасности в отеле в Дубае
Российская туристка, ожидающая своего вылета из Объединенных Арабских Эмиратов, поделилась с РИА Новости подробностями о мерах безопасности и ограничениях в...
дубай
военная операция сша и израиля против ирана
2026
Россиянка рассказала о мерах безопасности в отеле в Дубае

РИА Новости: россиянка рассказала о закрытых террасах в отеле в Дубае

ДУБАЙ, 2 мар — РИА Новости. Российская туристка, ожидающая своего вылета из Объединенных Арабских Эмиратов, поделилась с РИА Новости подробностями о мерах безопасности и ограничениях в обслуживании в своей гостинице, расположенной неподалеку от международного аэропорта Дубая.
"В нашем отеле "Мариотт Маркис" около аэропорта не работает ничего на террасах, не работает бассейн, трансферы не возят на пляж Кайт", — рассказала туристка из Санкт-Петербурга Алена.
Туристы на прогулочных яхтах в Дубае - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Эксперт рассказала, как россияне могут вернуть стоимость тура в ОАЭ
Вчера, 17:23
Она добавила, что вышла вчера вечером на улицу посмотреть, что за сильный гул раздается снаружи, но охранник отеля "попросил ее уйти внутрь".
По словам туристки, сегодня в Дубае обстановка спокойная, она ожидает информации, на какое число перенесен ее рейс.
В субботу генконсульство России в Дубае сообщало, что призывает граждан соблюдать разумные меры предосторожности, проявлять повышенную внимательность и воздерживаться от поездок, не являющихся необходимыми.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. МИД России осудил нападение Вашингтона и Тель-Авива. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Девушка в аэропорту - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
В Госдуме рассказали, что делать российским туристам, застрявшим в ОАЭ
Вчера, 15:58
 
